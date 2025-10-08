María José, hija de una anciana expulsada de su residencia por un fondo de inversión: "Fue traumático. Su rutina, se truncó"

Luis Calero analiza la especulación inmobiliaria en Barcelona que ha llevado a casos como los de la madre de María José, una mujer de 87 años con alzhéimer a la que un fondo de inversión expulsó de su residencia para hacer pisos de lujo.

Luis Calero ha estado en Barcelona investigando cómo la especulación de los fondos buitre está sacando a los vecinos de los barrios.

En el vídeo sobre estas líneas, descubre el caso de María José, cuya madre de 87 años y enferma de alzhéimer es una de los 21 ancianos que han sido expulsados de su residencia para que se la quedara un fondo de inversión con el objetivo de hacer pisos de lujo.

Una imagen que, según explica Teresa Castilla, presidenta de la Asociación de Vecinos del Eixample, "se va a repetir porque la especulación continúa". Además, apunta que el 22% del barrio lo componen personas mayores y "nos estamos quedando sin recursos de atención a la dependencia".

María José cuenta que las obras para la transformación de la residencia en viviendas de lujo "se iniciaron estando los usuarios dentro", una situación "muy traumática" que truncó la rutina de los mayores, tan importante en personas con alzhéimer o demencia.

Calero explica que solo les dieron "una semana de antelación" para abandonar la residencia. Por suerte, María José consiguió encontrar plaza en otra.

