María Estévez señala que Trump "está amenazando con demandar a cualquiera que hable sobre él relacionándole con Epstein"

La periodista expone que en la prensa estadounidense se habla sobre la red de poder entre Europa y EEUU que se deja ver en los nuevos documentos desclasificados de los papeles de Epstein.

Se han desclasificado unos tres millones de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein y en ellos aparece desde Bill Clinton, Sarah Ferguson o la princesa Mette-Marit de Noruega. Además, también vuelve a aparecer Donald Trump, que es mencionado hasta en 86 ocasiones. Más Vale Tarde conecta con María Estévez para conocer cómo se está tratando el tema en Estados Unidos.

Los testimonios contra el presidente estadounidense que aparecen en estos documentos aseguran que Trump "había obligado a una menor de edad de 13 años a hacerle una felación, luego la habría incluso golpeado", señala Iñaki López.

María expone que en EEUU lo que se está hablando "es de esta red de poder y conexiones entre Europa y EEUU, entre las monarquías, multimillonarios, gente del entretenimiento". "Ahora mismo las personas que no tienen su nombre en los papeles de Epstein, como Gavin Newsom, el gobernador de California, están hablando de eso", añade.

"Todo el mundo que está involucrado, de alguna manera, pertenece a esa red de poder donde parece que son impunes a cualquier delito", indica la corresponsal. Sobre si le está pasando factura a Trump aparecer en los papeles, Estévez señala que "sin duda".

"Él está amenazando con demandar a cualquiera que hable sobre él relacionándole con Epstein", explica, "y a lo que llaman aquí el 'Trust Epstein', que sería como la 'Casa Epstein', que también los quiere demandar".

