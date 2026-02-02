Urreiztieta explica cuál fue la "perdición" de Urdangarin: "Como él dice, se flipó y se volvió loco"

El subdirector de El Mundo ha recordado los hechos por los que el exyerno de Juan Carlos I acabó entrando en prisión. "Él quiso vivir como un millonario", ha señalado, reaccionando a las declaraciones que Urdangarin realizó en 'Lo de Évole'.

Esteban Urreiztieta ha analizado las declaraciones de Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole'. El subdirector de 'El Mundo' ha destacado que el exyerno de Juan Carlos I quiso "vivir como un millonario", señalando que en su medio llegaron a denominar al palacete de Pedralbes como "el pecado original".

En Más Vale Tarde ha recordado que este lugar le costó seis millones de euros más otros tres millones de reforma, explicando que Urdangarin y la infanta Cristina se metieron en una operación de nueve millones de euros que "les costaba poder costear".

Sus problemas hicieron que el rey emérito tuviese que poner más de un millón de euros de su bolsillo para sufragar esa operación millonaria, lo que generó a la entonces pareja la necesidad acuciante de "generar ingresos a toda costa". "Como él dice, se flipó y se volvió loco", ha destacado Urreiztieta.

El subdirector de El Mundo ha indicado que Cristina y Urdangarin se metieron en una "dinámica frenética" y empezaron a cobrar a grandes compañías privadas cantidades estratosféricas por informes irrisorios. "El problema es cuando llegan a las administraciones públicas", ha añadido.

En ese momento, le dan unos foros que cuestan más de un millón de euros públicos, gasto que Urdangarin podía cubrir con los patrocinadores, lo que hacía que tuviese un beneficio casi del cien por cien.

"Se acabó llevando seis millones que metió en el Instituto Nóos", ha recordado, destacando que aquí es cuando llega su "gran perdición". "Empiezan a librar facturas falsas desde una sociedad pantalla y vacían el Instituto. Con esos fondos costean su altísimo tren de vida", ha resumido, destacando que esto es lo que acaba llevándole a prisión.

