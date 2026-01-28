María Estévez, desde un barrio latino de Los Ángeles: "Quiero llorar, solo veo pasear a blancos"

La corresponsal en Los Ángeles (EEUU) ha detallado cuál es la situación de la población migrante en la ciudad, cómo es su día a día y como se ayudan entre ellos.

La corresponsal en Los Ángeles (EEUU) María Estévez ha explicado cuál es la situación de la población migrante en una ciudad con una eminente presencia latina. En este sentido, ella se ha desplazado hasta el barrio de Boyle Heights, "principalmente mexicano" y ha asegurado que "quiere llorar, porque no es posible que en este barrio que es principalmente latino, que solo viven mexicanos, solo veas blancos", debido al miedo a las patrullas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Asimismo, ha narrado que en su día a día lleva siempre encima "el pasaporte americano", puesto que al tener acento, le preguntan de donde es. "La primera pregunta que te hace ICE es, ¿dónde has nacido? No te preguntan si eres legal, o qué papeles tienes, es, ¿dónde has nacido?", ha expresado, al tiempo que ha añadido que eso está creando "miedo, porque aunque seas legal, aunque tengas pasaporte, sabes que estás a expensas de que una persona ese día tenga las ganas de llevarte por delante".

Del mismo modo, ha detallado que tratan de ayudar a la población migrante con una aplicación llamada 'Next Door', con la que se hacen cargo de "tres o cuatro familias", de las que cuidan, "recogen sus medicinas" o les llevan "comida o pañales". Además, ha destacado que los propios directores de los colegios llaman "a estos grupos para ayudar".

Por otra parte, ha señalado el asesinato en Minneapolis del enfermero Alex Pretti a manos del ICE ha hecho que "muchos republicanos digan que ya no quieren votar por tercera o cuarta vez a Donald Trump". "De todas formas, el MAGA base sigue ciego, de hecho, dicen que han votado por esto, apoyan el racismo", ha agregado, al tiempo que aseverado que los patrulleros "están buscando a la gente por su raza" y que no van a hacerlo en Beverly Hills, sino en barrios donde hay población migrante.

"Es muy aleatorio, o sea, pasan con el autobús, ven en la parada a alguien que es latino o asiático y enseguida se le echan cinco encima", ha relatado sobre los métodos que siguen los oficiales para detener a gente. No obstante, ha subrayado que lo hacen así porque "casa por casa es mucho más difícil porque la comunidad es muy cerrada".

Por último, en cuanto al hecho de que alguna persona decida tomarse la justicia por su mano, debido a la facilidad para acceder a armas que hay en el país, Estévez han indicado que "lo que se dice es que este Gobierno está deseando que ocurra", puesto que de esta manera Trump podría decretar la Ley de Insurrección. Precisamente por estos hechos, la policía "intenta detener a los que protestan", ya que no quieren que "escale la confrontación". "La situación es muy volátil en Estados Unidos en este momento", ha concluido.

