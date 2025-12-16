La lucha antidrogas de Trump continúa: declara como terrorista el Clan del Golfo y su Administración dice que seguirá atacando narcolanchas hasta que Maduro "se rinda"

El contexto Estos movimientos llegan después de que este lunes Trump firmara una orden ejecutiva considerando el fentanilo como "arma de destrucción masiva".

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, continúa con su peculiar lucha contra las drogas, después de que este lunes declarase "arma de destrucción masiva" al fentanilo. Ya este martes, su Adminsitración ha considerado como organización terrorista la mayor banda criminal de Colombia, el Clan del Golfo. Asimismo, la jefa de gabinete del republicano, Susie Wiles, ha asegurado que el presidente quiere seguir destruyendo embarcaciones en el Caribe hasta que Maduro "se rinda".

"Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado que ha recogido EFE.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta "organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros" tiene como "principal fuente de ingresos es el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas". Asimismo, ha subrayado que el Clan del Golfo es "responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia".

Unas palabras de Rubio que llegan en medio de diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a raíz del amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas de Trump expandida también al Pacífico Oriental, y el cruce de críticas entre Petro y Trump.

No es la única

De esta manera, el también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se suma a otras organizaciones criminales consideradas terroristas por Washington. Entre ellas están los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

También han sido calificadas como tal las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega. La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE.UU., que van desde la congelación de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo.

Una declaración que llega horas después de que el Comando Sur de EEUU informara sobre el ataque a otros tres buques en aguas internacionales, causando la muerte de ocho personas. "Inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico", declaró el ejército en un comunicado que recogió EFE.

Hasta que Maduro se rinda

Operaciones que parece van a continuar tras escuchar las palabras de la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, quien ha asegurado que el republicano quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "se rinda".

Desde septiembre un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el oceáno Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas": "Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen "contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de prohibición de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen" en Venezuela.

