Parricidio en Los Ángeles

"El síndrome de trastorno de Trump": así aprovecha el republicano las tragedias como la del matrimonio Reiner para ser el centro de atención

El contexto Después de conocerse el asesinato del director de cine y su mujer, todo apuntaba a que había sido su hijo. Pese a ello, Trump consideró que el también actor murió por estar "obsesionado" con él.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El director de cine Rob Reiner siempre mostró su animadversión hacia el actual presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Prueba de ello es la en la que definió al republicano como "un completo y absoluto bufón mentiroso" o cuando se dirigió a su país para indicar que tenían "un problema".

Algo que, sin embargo, no debería dar derecho a hablar de la forma en la que Trump se ha referido al también actor, al que su hijo Nick acababa de asesinar junto a su esposa Michele. En concreto, tras la noticia, el presidente no dudaba en afirmar en sus redes sociales que Reiner volvía loca a la gente con su "obsesión desenfrenada" contra él y que fue eso lo que lo mató.

Incluso, más tarde, volvió a insistir en la cuestión: "Se convirtió en un trastornado de Trump. Padecía el síndrome de trastorno de Trump", ha llegado asegurar a pesar de que en ese momento ya se sospechana de un parricidio. Precisamente, este martes la Policía de los Ángeles le ha imputado dos delitos de homicidio, mientras que la Fiscalía ha pedido para él la pena de muerte.

Si bien Trump ha hecho un diagnóstico psiquiátrico, por supuesto, no cuenta con ninguna base científica. En definitiva, otra inventada más de Trump para aprovechar el tirón de una trágica muerte y que se hable de él. De esta manera, apunta a que los locos son los otros y no él.

Todo lo contrario piensa Gavin Newsom, gobernador de California,que le ha devuelto su propia acusación tildándolo de "enfermo". De hecho, hasta antiguos aliados de Trump le han afeado que mezcle de forma ruin una tragedia familiar con la confrontación política.

