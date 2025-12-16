Ahora

Mábel Galaz, sobre el préstamo de 200.000 euros de Alicia Koplowitz al emérito: "Son muy amigos, para ella eso no es dinero"

Alicia Koplowitz habría prestado dinero al rey Juan Carlos I para hacer frente a una deuda con Hacienda. En este vídeo de Más Vale Tarde, la experta en Casa Real, Mábel Galaz da más detalles sobre la amistada entre el emérito y la empresaria.

En la tarde de hoy se ha conocido que Alicia Koplowitz concedió un préstamo a Juan Carlos I. La empresaria le habría dejado 200.000 euros en el año 2021 con el objetivo de que el rey emérito pudiera saldar una deuda con Hacienda.

Para conocer más detalles sobre la relación entre Koplowitz y don Juan Carlos, Más Vale Tarde conectó en directo con Mábel Galaz, periodista experta en Casa Real. Durante la conversación con Cristina Pardo, Galaz explicó que para la empresaria esa cantidad de dinero "es probablemente lo que tu (Cristina) llevas en el bolso todos los días, es decir, para ella no es nada, no es dinero".

La periodista también confirmó que ambos se hicieron amigos cuando Koplowitz estaba casada con Alberto Cortina, quien "era muy amigo del rey Juan Carlos", ya que "compartían jornada de caza".

"Con Alicia mantuvo relación después de su divorcio con Cortina y son muy amigos, tan amigos como que salen a cenar juntos", señaló Mábel Galaz, en referencia a las fotografías publicadas en 2018 que llegaron a alimentar rumores sobre un posible romance, algo que la propia Koplowitz desmintió en su momento.

"Ella nunca se ha pronunciado sobre este posible, ya probado, préstamo. No sé si le habrá reclamado esos 200.000 euros o se los habrá regalado", concluyó la periodista.

