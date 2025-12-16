Ahora

SUDAMÉRICA

Cumbre ultra en Argentina: Milei recibe a Kast que augura una relación "como nunca antes se ha visto"

¿Por qué es importante? Se trata del primer viaje que realiza el presidente electo chileno y deja entrever la buena sintonía que hay entre los dos mandatarios.

Imagen del presidente de Argentina, Javier Milei, y el electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa RosadaImagen del presidente de Argentina, Javier Milei, y el electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa RosadaAgencia EFE
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se ha reunido este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y ha anticipado que tendrán una muy buena relación entre ambos países. "Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto", ha expresado Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei ha felicitado a Kast por su "glorioso" triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina ha anunciado que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo "en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional", entre otros aspectos, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Además, ha destacado que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, algo que "da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales". En su corta declaración a los medios, Kast ha explicado que está "en un proceso de recorrer algunos países y viendo como llevar a Chile buenos ejemplos".

En un comunicado, la Presidencia argentina ha informado de que Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Chile el próximo 11 de marzo y ha anticipado su voluntad de "avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad" de ambos países.

"Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región", ha añadido el texto.

Durante su visita a la Casa Rosada, Kast ha mantenido también un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y ha saludado a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. Milei fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, dijo que se trata de "un paso más" de la región en defensa de la libertad e instó a "trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad".

