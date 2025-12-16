Las grandes empresas perpetúan la desigualdad salarial: sus directivos cobran de media 111 veces más que la media

¿Por qué es importante? Hay trabajadores que si quisieran igualar lo que gana uno de sus máximos ejecutivos en un año tendrían que prolongar su vida laboral más de un siglo.

El informe de Oxfam Intermón, titulado 'Las brechas salariales de las grandes empresas', revela disparidades alarmantes en los sueldos de las 40 principales compañías españolas. En algunas, un trabajador necesitaría un siglo para igualar el salario anual de un directivo, y el sueldo más alto es 111 veces superior al medio. Iberdrola lidera con un salario de 14,2 millones de euros, seguida por Banco Santander e Inditex. Además, la mitad de los empleados gana como máximo 24.124 euros brutos al año. Las mujeres enfrentan una brecha salarial del 8,16% respecto a los hombres, y se necesitarían 20 años para alcanzar la paridad salarial.

La ONG española Oxfam Intermón ha publicado su informe 'Las brechas salariales de las grandes empresas' en el que analiza las diferencias en cuanto a sueldos que existen en las 40 compañías de mayor envergadura de nuestro país y las conclusiones ponen los pelos de punta. Por ejemplo, hay trabajadores que necesitarían cobrar su nómina todos los días del año para llegar a ingresar lo mismo que sus directivos. El estudio ha tomado como muestra temporal el ejercicio de 2024.

Asimismo, por normal general, el salario más alto de estas empresas es 111 veces superior al medio, por tanto, si un trabajador quisiera ganar lo mismo que sus altos cargos en un año, tendría que prolongar su vida laboral durante más de un siglo. Sin embargo, no es un caso aislado, esta situación se da en una de cada tres corporaciones analizadas. "Esto puede ayudarte a intentar esforzarte más y llegar a estos puestos", ha argumentado un chico.

Por poner en contexto la cantidad de dinero que ganan al año estos jefes, el cargo más alto de Iberdrola -que lidera el ranking- cobra 14,2 millones de euros; le sigue el Banco Santander con 13,8 millones de euros y cierra el podio Inditex con 11,2 millones de euros. En este último caso, la paga media es 364 veces inferior a la más alta.

Por otra parte, el texto pone de manifiesto que la mitad de las personas trabajadoras cobra como máximo 24.124 euros brutos anuales, es decir, una vez y media el salario mínimo. Esta tendencia a percibir sueldos bajos coexiste con un momento en el que el precio de la vida no hace más que incrementarse.

Diferencias entre hombres y mujeres

Según indica la organización en su análisis, si usted es mujer, la situación es aún peor, puesto que de media ganó un 8,16% menos que un hombre por hacer el mismo trabajo durante 2024. De hecho, para igualar la remuneración percibida tendría que trabajar una hora y media más cada día.

Igualmente, si se comparan los sueldos medios entre hombres y mujeres, la diferencia asciende al 18,2%. "No entiendo por qué la mujer tiene que cobrar menos y un hombre no, no lo entiendo", ha indicado una chica.

Todo esto a pesar de que la brecha de género se ha reducido cinco puntos este último año. Sin embargo, como ha apuntado Miguel Alba, responsable de Sector privado y Desigualdad de Oxfam Intermón: "Harían falta 20 años para que estas empresas tuviesen paridad salarial".

Con todo, si algo queda claro en este estudio es que los números no salen.

