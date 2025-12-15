Trump firma una orden ejecutiva que declara al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"

Imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

¿Por qué es importante? Es una de las drogas que más está perjudicando la salud de los estadounidenses. Lo ha anunciado en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que firmará este mismo lunes una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estrados en la población estadounidense, "como un arma de destrucción masiva".

"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", ha asegurado durante un acto celebrado en la Casa Blanca, que ha cubierto la 'Agencia EFE'.

Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.