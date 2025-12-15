Ahora

Asesinato en Los Ángeles

Trump arremete contra Reiner: dice que murió por "enfadar a la gente" con su "trastorno" antitrumpista

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha cargado contra el actor y director de cine centrándose en sí mismo: "Fue conocido por haber llevado a la gente a la locura debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza".

El presidente de EUU, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca.El presidente de EUU, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca.Foto AP/Jose Luis Magana)

Hollywood está en shock este lunes tras conocerse la muerte del actor y director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. Ambos fueron hallados en su casa de Brentwood como víctimas de un presunto homicidio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado este lunes al fallecimiento arremetiendo contra Reiner, a quien ha acusado de mantener una obsesión enfermiza en su contra. "Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele", ha escrito el presidente de EEUU en su red Truth Social.

El mandatario ha atribuido el crimen a "la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el 'Síndrome de Trastorno por Trump'".

"Fue conocido por haber llevado a la gente a la locura debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza", ha apuntado.

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: "Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento", dijo.

Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles. La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick Reiner, hijo mediano de ambos, tras la trágica muerte. Según medios como 'TMZ' y 'People', Nick, de 32 años, se encuentra detenido con una fianza de cuatro millones de dólares. Así lo confirman también los registros del sheriff de Los Ángeles, citados por 'USA Today'.

