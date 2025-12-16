Quién era Jeffrey Epstein: el magnate que usaba su poder y su amistad con famosos para tapar su red de tráfico sexual

El contexto Condenado por tráfico y abuso sexual de menores, se codeó con todo tipo de personalidades, desde Bill Gates o el príncipe Andrés.

Jeffrey Epstein, multimillonario y condenado por pederastia, se suicidó en 2019 antes de ser juzgado por tráfico y abuso sexual de menores. Amasó su fortuna tras recibir una recompensa de familias españolas, incluyendo la de Ana Obregón, para recuperar inversiones perdidas. Epstein lideraba una red de tráfico sexual, reclutando menores para sus fiestas privadas en una isla. El caso salió a la luz gracias a las denuncias de víctimas como Virginia Giuffre, quien se quitó la vida en 2025. Su relación con Donald Trump ha sido objeto de controversia, con el presidente intentando distanciarse de él. Epstein sigue siendo una figura controvertida, con dudas sobre la implicación de otros en sus crímenes.

Magnate multimillonario, amigo de importantes personalidades y pederasta condenado por la justicia, Jeffrey Epstein se suicidó en 2019. Fue encontrado ahorcado en su celda antes de ser juzgado por tráfico y abuso sexual de menores.

Este martes, se ha conocido que comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz Ana Obregón y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra,

Era el líder de una red de pederastia y tráfico sexual y utilizaba su poder para reclutar a decenas de menores para sus fiestas privadas en una isla, donde cometió durante años sus aberrantes agresiones sexuales.

El caso contra él salió a la luz tras las denuncias de algunas de sus víctimas. La principal fue Virginia Giuffre, que se quitó la vida en 2025. Giuffre declaró al 'Miami Herald' que "era un círculo que nunca acababa". "Eran todos y cada uno de los días", detalló emocionada.

Epstein era un personaje esquivo cuya fortuna y amistades le sirvieron, durante mucho tiempo, como cortina de humo de todos sus escándalos, hasta que en 2019 fuera arrestado de nuevo y condenado.

También fue conocida su relación con el entonces influyente empresario Donald Trump. El actual presidente de EEUU se ha visto envuelto en polémica tras revelarse multitud de fotografías con el magnate, así como cartas e emails, que apuntan a que fueron más que simples conocidos.

"Todo el mundo conocía a Epstein. Tiene fotos con todo el mundo", se ha justificado Trump, que ahora busca desligarse de él. "No era yo muy fan de Jeffrey Epstein", ha llegado a declarar.

Las dudas sobre su posible implicación en aquellas fiestas con menores le acechan porque su personaje y posterior muerte son aún muy controvertidas.

