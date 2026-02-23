Marc Giró desvela sus verdaderas intenciones tras su fichaje para presentar Cara al Show: "En laSexta está todo manga por hombro, tú estás despedido"

Los detalles El presentador catalán dirigirá Cara al Show, el nuevo programa de laSexta, que "comenzará en abril y será después de El Intermedio". "Menos fachas, va a haber de todo", asegura al respecto.

Marc Giró será la próxima gran estrella en incorporarse a laSexta con su nuevo programa, Cara al Show, que pasará a formar parte de la programación de este canal muy pronto. A modo de presentación, el presentador catalán ha visitado este lunes las instalaciones de Atresmedia y ha visitado en pleno directo a Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde.

"Yo vengo aquí a poner orden, que en laSexta está todo manga por hombro,", ha asegurado Marc Giró al coger el micrófono. "Tú estás despedido, tú tienes que ir espabilando...", ha añadido a continuación, bromeando con los tertulianos de Más vale Tarde.

Además, Marc Giró ha adelantado más detalles sobre cómo será Cara al Show, un programa que, según detalla, se identificará mucho con su forma de ser: "Si contratas a un pingüino, hará pingüinadas".

Pero, si algo quedaba por saber era cuándo comenzará a emitirse Cara al Show, y Giró ha respondido a la pregunta del millón. "Va a empezar en abril, y va a ser después de Wyoming", ha asegurado, detallando así que su programa ocupará el prime time de la parrilla de laSexta.

También ha hablado sobre el contenido de Cara al Show, un programa en el que "va a haber invitados, invitadas...". "Menos fachas, va a haber de todo", ha concluido Marc Giró.

La trayectoria de Marc Giró

Marc Giró (Barcelona, 1974) es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como Late Xou (RTVE) o Està Passant (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire, o el Diari Ara. En el pasado, también ha colaborado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de Zapeando, Espejo Público o presentando las precampanadas de FelizAño Neox.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premio Iris de la Prensa Especializada 2025 y el Premio Iris a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento, así como el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

