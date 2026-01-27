Marc Giró gana el Premio Iris de la Prensa Especializada 2025

Los detalles Con un estilo único y provocador, Marc Giró se lleva el galardón ex aequo junto a Alberto y Laura Caballero por su impacto en la televisión española.

El jurado del Premio Iris de la Prensa Especializada 2025 ha decidido este martes conceder el galardón ex aequo y por unanimidad al presentador Marc Giró y a los creadores de televisión Alberto y Laura Caballero, en reconocimiento a su talento, creatividad y su contribución al audiovisual español.

En la deliberación, el jurado ha querido subrayar de Marc Giró que "con un estilo único, creativo e irreverente ha sabido hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo, rompiendo tabúes, con un lenguaje comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos".

Por su parte, de Alberto y Laura Caballero han destacado "una trayectoria de más de 20 años como creadores de series de ficción de éxito. Referentes absolutos de la comedia patria que han sabido evolucionar e inspirar dentro y fuera de España. Arquitectos de la carcajada y el ingenio, capaces de llegar a una audiencia intergeneracional con sus personajes y situaciones, sin miedo a los límites del humor".

Un jurado de expertos

El jurado de esta edición se reunió en The Social Hub y estuvo compuesto por críticos, periodistas y comentaristas de televisión de distintos medios del país, entre ellos Borja Terán ('Henneo Media' y 'Julia en la Onda'), Mariola Cubells ('Cadena Ser'), Sergio López Martín ('El Plural'), Israel Álvarez ('20 Minutos'), Laura Pérez ('Vertele'), Natalia Marcos ('El País'), Berto Molina ('El Confidencial'), entre otros. También contó con la participación de Beatriz Maesso, vicepresidenta de la Academia de Televisión, en representación de la Junta Directiva.

El Premio Iris de la Prensa Especializada, que nació en 2016 tras la reforma del reglamento de los premios de la Academia, reconoce cada año a los programas y profesionales más valorados por los analistas del sector televisivo.

Gala en el Teatro Real: 16 de febrero

La gala de los Premios Iris se celebrará el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid y será emitida en exclusiva por 'Movistar Plus+'. Este encuentro reúne cada año a los representantes de las televisiones generalistas y plataformas de España, celebrando la excelencia del audiovisual español.

La producción estará a cargo de Producciones Komodo, en colaboración con la Academia de Televisión, y la edición 2025 estrena identidad visual y un enfoque renovado bajo el lema 'Los haces tú', que destaca la capacidad del audiovisual para reflejar la diversidad social y sus historias.

Los Premios Iris cuentan con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid a través de Film Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, mediante Madrid Film Office.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.