Una nueva ley de secretos oficiales, la clave para desclasificar más documentos como los del asesinato a Carrero Blanco o al padre Ellacuría

El contexto El Gobierno ha decidido desclasificar este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F, pero una aprobación de una nueva ley de secretos oficiales abriría la puerta a que fueran más las incógnitas despejadas de nuestra historia.

Algunos socios del Gobierno consideran insuficiente la desclasificación de archivos del 23-F y abogan por una nueva ley de secretos oficiales que reemplace la actual, vigente desde la era franquista. Esta ley podría esclarecer acontecimientos históricos como el asesinato de Carrero Blanco en 1973, donde se sospecha que información clave sigue clasificada. También se busca desclasificar documentos relacionados con el secuestro y asesinato de miembros de ETA por los GAL. Aitor Esteban, del PNV, ha pedido repetidamente la actualización de esta ley. Además, se plantea investigar la posible implicación de servicios secretos españoles en el asesinato de Ellacuría en El Salvador.

A algunos socios del Gobierno este movimiento del Ejecutivo de desclasificar los archivos del 23-F se les queda corto. Quieren que se apruebe una nueva ley de secretos oficiales que sustituya la actual, aprobada en tiempos de Franco. Una que también esclarecería varias incógnitas de nuestra historia.

Por ejemplo, del asesinato de Carrero Blanco, ocurrido el 20 de diciembre de 1973, conocemos el relato oficial sobre este atentado de ETA que cambió la historia de España: "Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por cuatro de fondo". "Esta raya en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para accionar el dispositivo automático en el instante preciso en el que el automóvil se situó sobre la carga explosiva", explicaban por entonces.

Ahora bien, podrían faltar datos clave clasificados. "Unos meses antes del asesinato, Argala, el etarra que dirigía el comando que puso la bomba, se entrevistó con un personaje misterioso, que no sabemos quién es, que le dio la información de los movimientos de carrero", comentaba Pedro García Cuartango, periodista del 'ABC', este lunes en Al Rojo Vivo. Información crucial sin la que hubiera sido difícil llevar a cabo un atentado de ese nivel técnico.

El secuestro, tortura y asesinato a manos de los GAL de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala obligó a desclasificar documentos oficiales para el procedimiento judicial que comenzó en los 90. Sin embargo, faltaría por desbloquearse un porcentaje de esos documentos del CESID, el actual CNI.

"Le pido, por enésima vez, que se cambie la ley de Secretos Oficiales", pedía en 2025 Aitor Esteban, actual presidente del PNV. Una ley pre-constitucional, modificada en diversas ocasiones, que podría cerrar incógnitas que llevan décadas abiertas.

"Queremos saber, por ejemplo, si los servicios secretos españoles intervinieron en el asesinato del padre Ellacuría en El Salvador", apuntaba Antonio Rubio, periodista de 'El Confidencial, en Al Rojo Vivo este lunes.

Según el periodista, la CIA y el antiguo CESID español habrían tenido información sobre los planes de atentar contra el jesuita, que fue asesinado en 1989. Tres de los casos que se podrían ver favorecidos si saliera adelante una nueva ley de secretos oficiales.

