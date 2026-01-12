Marc Giró ya estuvo en laSexta: recordamos las primeras imágenes ¡de hace 10 años!

Sabías que... Recordamos los mejores momentos de Marc Giró en sus inicios en laSexta el día en que conocemos su vuelta a casa más de 10 años después.

Hay quien dice que todo tiempo pasado fue mejor, ¡así que por qué no traerlo al presente! La vuelta de Marc Giró a laSexta ha marcado el bombazo televisivo del día al conocer que, más de 10 años después, el presentador catalán regresaba a Atresmedia con un proyecto que verá la luz este mismo año, en 2026.

Como decimos, no es la primera vez que uno de los presentadores y comunicadores más valorados y carismáticos de la televisión actual pisa un plató de laSexta. Corría el año 2015, Andreu Buenafuente presentaba el late night show de laSexta acompañado de Berto Romero, Jorge Ponce o Bob Pop entre otros... Y entre esos 'otros' que formaban el equipo de 'En el aire', estaba el gran Marc Giró para enseñar a los telespectadores a comportarse con elegancia en la situaciones más cotidianas.

Así, con su berborrea particular y su refinamiento este "colaborador muy lksldlahsdacliclocdol" (así le definían en los rótulos del programa) generaba una carcajada compartida entre el público, sus compañeros y él mismo.

Sin pelos de la lengua trataba de sacar "la loca que todos llevamos dentro" hablando de nuevas tecnologías o del miembro viril con una serie de puntos que iba cambiando a lo largo de la sección. A quienes no perdíamos detalle de aquella sección aún nos resuena en la cabeza aquello de "punnnnto número uno".

Marc Giró: "Estamos rodeados de cursis"

Marc Giró llegó al plató de 'En el aire' para enseñar a las señoritas (que podíamos ser todas, todos y todes) a comportarse con elegancia con cierta sarna y crítica. Recordando algunos de sus mejores momentos, no podemos olvidar el día en que desplegó su listado de cosas que hacer para comportarse con elegancia ante un pene, o nos recordaba que el terapeuta era "definitivísimamente" uno de los hombres más importantes en la vida de toda señorita en este planeta porque "si no, esto no hay Dios que lo aguante".

Como experto en protocolo y elegancia, se atrevía a afirmar que "estamos rodeados de cursis", como aquellos que creen que sus hijos son genios a la altura de Freddie Mercury por saber manejar un teléfono móvil (que hace diez años era aún más sorprendente).

Así abordaba un listado de cosas que nos llevan a emplear los móviles en usos "poco elegantes", como el miedo a no hacer nada, al reposo, porque esos 'cursis' "nos empujan a ser activos", decía, en aquellos tiempos donde lo de 'hacer footing' aún se usaba como sinónimo de lo que hoy ya llamamos 'running'.

¿Quién es Marc Giró?

Si eres demasiado joven para haber estado despierto como para ver los late shows de la noche entre 2014 y 2016, si directamente nunca viste el programa o si vives desconectado del éxito televisivo quizás no conozcas aún a Marc Giró, nosotros estamos encantados de presentártelo.

Natural de Cataluña, Marc Giró (Barcelona, 1974) comenzó a saber de elegancia al licenciarse en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y, poco después, como editor de moda de la mítica revista Marie Claire durante 17 años.

Más adelante dio el salto a la televisión, como colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio desde la televisión pública catalana TV3, su homóloga en las ondas RAC1 hasta Atresmedia, su casa. Desde 'Espejo Público', donde hablaba de actualidad, análisis social y entretenimiento, hasta esta mítica sección de humor junto a Andreu Buenafuente o poco después en 'Zapeando'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.