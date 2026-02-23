Iñaki López, sobre el enfrentamiento entre Ortega Smith y Abascal: "Vox más que un partido democrático parece una monarquía absolutista"

"Cualquiera que se oponga a Abascal va por el hueco de la escalera", comenta Iñaki López en este vídeo tras la expulsión de otros dos concejales de Vox en medio de la crisis interna provocada por el enfrentamiento con Javier Ortega Smith.

La crisis en el seno de Vox sigue abierta mientras se recrudece el enfrentamiento entre Javier Ortega Smith y Santiago Abascal.

Ortega Smith se enroca y se niega a renunciar a la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, mientras que Abascal se niega a hablar de los problemas internos que afectan directamente a su partido, donde se han tramitado dos nuevas expulsiones a Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, este último número uno de los afiliados de Vox.

Toscano ha denunciado en sus redes que se le ha expulsado por no apoyar la destitución de Ortega Smith. "Parece que Vox más que un partido democrático sea una monarquía absolutista", afirma rotundo Iñaki López, que añade que "cualquiera que se oponga a Abascal va por el hueco de la escalera".

"Quien no entiende la democracia como sistema político, difícilmente la va a entender en su propia formación", apunta Chema Crespo en el vídeo sobre estas líneas.

