Así vivió Javier Rupérez el 23F desde el Congreso de los Diputados: "Pensábamos que la democracia se venía abajo"

El exembajador de España en EEUU, en ese momento, era diputado de UCD. Como cuenta, las primeras horas del golpe de Estado "fueron verdaderamente terribles". A pesar de ello, pasadas las horas se dieron cuenta que había fracasado.

Se ha anunciado que este martes se van a desclasificar más de 100 documentos del intento de golpe de Estado que se produjo el 23 de febrero de 1981. Javier Rupérez era uno de los diputados que se encontraba en ese momento en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y ha compartido con Más Vale Tarde cómo vivió ese momento.

En ese momento, Rupérez era diputado de UCD. "Tenía una situación compleja porque era diputado por Cuenca y, al mismo tiempo, embajador de España ante la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa que se estaba celebrando en Madrid", explica, "eso era incompatible".

Cuando comentó el golpe, el exembajador de España en EEUU indica que lo primero que sintió es que se había acabado todo. "Era un golpe de Estado de arriba a abajo y las primeras horas fueron verdaderamente terribles", afirma.

"Pensábamos que la democracia se venía abajo", afirma. Rupérez indica que pasaron muchas cosas y que "aquello, evidentemente, no funcionaba". "De madrugada, en un momento determinado, me llama Leopoldo Calvo-Sotelo y ya, claramente, el golpe había fracasado". "Me dice 'Javier, eres el único español que ha sido secuestrado dos veces'", recuerda.

Rupérez indica que, anteriormente, había sido secuestrado en 1979 por Arnaldo Otegui. El exembajador de España en EEUU indica que respondió Calvo-Sotelo que él tenía dos problemas: "Uno, el problema de hoy, la democracia, y el problema de mañana, tengo que explicara los 31 estados participantes que esto no ha salido bien", indica.

