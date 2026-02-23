Ahora

En Más Vale Tarde

Iñaki López, tras los fichajes en laSexta de Marc Giró y Aimar Bretos: "El mercado de invierno lo vamos a reventar"

El presentador de Más Vale Tarde ha hecho la comparación tras la llegada a la cadena (y al plató) del cómico para presentar su nuevo programa en laSexta, Cara al Show.

Iñaki López, tras los fichajes en laSexta de Marc Giró y Aimar Bretos: "El mercado de invierno lo vamos a reventar"

"Vengo a organizar un poquito lo de laSexta, que estaba manga por hombro". Así ha entrado Marc Giró al plató de Más Vale Tarde para presentar su nuevo programa en laSexta, Cara al Show.

Un nombre que le ha parecido "brillante" a Cristina Pardo. "Pues fíjate que yo no lo entendía a la primera cuando me lo dijeron", le responde el cómico.

Después, Giró ha explicado cómo ha viajado de Barcelona a Madrid para estar en el plató y que, en el avión, se ha cruzado con otro conocido de la cadena: "He venido en el avión con Gonzo, que venía de hacer una reunión con Évole, que también es de laSexta. Lo he saludado y he dicho 'uy que maravilla laSexta'. Porque cuando eres de laSexta te abrazas con la gente de laSexta".

"¿Con Aimar Bretos no has venido también? Porque el mercado de invierno lo vamos a reventar", ha respondido Iñaki López haciendo referencia al otro reciente fichaje de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El tufo ultra de Feijóo en un "documento marco" para las negociaciones con Vox: asume sus postulados en migraciones y violencia machista
  2. Ortega Smith endurece su pulso con Vox y habla de "purga peor que la de Stalin": "El próximo paso será echarme del partido"
  3. ¿Qué va a desclasificar el Gobierno? Más de 100 documentos para desvelar la verdad sobre el 23F
  4. La Policía británica detiene al exembajador Peter Mandelson por sus lazos con Epstein
  5. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  6. Identifican a 56 exiliados de la Guerra Civil (la mayoría niños) olvidados en fosas comunes en Francia: consulta la lista de nombres