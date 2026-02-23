Iñaki López, tras los fichajes en laSexta de Marc Giró y Aimar Bretos: "El mercado de invierno lo vamos a reventar"

El presentador de Más Vale Tarde ha hecho la comparación tras la llegada a la cadena (y al plató) del cómico para presentar su nuevo programa en laSexta, Cara al Show.

"Vengo a organizar un poquito lo de laSexta, que estaba manga por hombro". Así ha entrado Marc Giró al plató de Más Vale Tarde para presentar su nuevo programa en laSexta, Cara al Show.

Un nombre que le ha parecido "brillante" a Cristina Pardo. "Pues fíjate que yo no lo entendía a la primera cuando me lo dijeron", le responde el cómico.

Después, Giró ha explicado cómo ha viajado de Barcelona a Madrid para estar en el plató y que, en el avión, se ha cruzado con otro conocido de la cadena: "He venido en el avión con Gonzo, que venía de hacer una reunión con Évole, que también es de laSexta. Lo he saludado y he dicho 'uy que maravilla laSexta'. Porque cuando eres de laSexta te abrazas con la gente de laSexta".

"¿Con Aimar Bretos no has venido también? Porque el mercado de invierno lo vamos a reventar", ha respondido Iñaki López haciendo referencia al otro reciente fichaje de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.