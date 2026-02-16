Maestre, sobre la unidad de la Izquierda para las elecciones de 2027: "No puede haber un candidato que haya sido ministro"

Esta semana arranca clave para la izquierda en España, con reuniones de líderes y la próxima presentación de una alianza electoral para 2027. Antonio Maestre, en Más Vale Tarde, duda de que los movimientos consigan unidad y resultados concretos.

Comienza una semana crucial para el futuro de la izquierda en España. El próximo miércoles 18 de febrero tendrá lugar la primera cita clave, la de Gabriel Rufián junto a Emilio Delgado. Mientras, el sábado 21, Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Sumar anunciarán el comienzo de "una alianza común, compartida y abierta" de cara a las elecciones generales de 2027.

"Son muchos años ya siguiendo esto y muchas veces he visto estos mismos movimientos", comenta Antonio Maestre en Más Vale Tarde y añade que "no tiene ninguna fe" en que salga adelante. "Admiro que haya gente que todavía lo intente, pero llega un punto que ya sé que en España no es posible", apostilla el periodista.

Asimismo, señala que los partidos de izquierda tendrían que comprender que no tienen que "competir entre ellos". "Entender que la izquierda es confederal y que no puede competir entre sí en territorios", como ha pasado en Extremadura y Aragón.

Según Maestre, con estos dos actos "no hay nada tangible" porque ninguno ha propuesto algo real hasta la fecha. "A mí me parece muy bien que intenten moverse para organizar algo, porque en eficiencia electoral es imprescindible tener una coyuntura que permita no perder votos en cada territorio. Pero como no sé qué proponen, todavía no puedo valorarlo", apostilla .

Por otro lado, señala que, de cara a la unidad de todos los partidos de izquierda y pensando en las elecciones, "no puede haber un candidato que haya participado en el Gobierno". "El hecho de llevar un candidato que haya sido ministro o exministro, creo que eso les va a ser lesivo y eso engloba a muchos".

