Lo de Évole recibe el Premio Iris al Mejor Programa Divulgativo

Los detalles La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España reconoce al programa de Jordi Évole en laSexta como el mejor de su ámbito en España.

Lo de Évole ha sido galardonado con el Premio Iris al Mejor Programa Divulgativo, destacando su reconocimiento por parte de la Academia de Televisión de España. Marc González, director de Fotografía del programa, recogió el premio, expresando su agradecimiento a los técnicos que contribuyen a su éxito. Jordi Évole ya había ganado un Premio Iris en 2015. Por otro lado, Marc Giró recibió dos Premios Iris: Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento por 'Late Xou' y el Premio a la Prensa Especializada. Giró, quien se unirá a Atresmedia, es conocido por su talento y carisma, y su nuevo proyecto en laSexta se lanzará en 2026.

Lo de Évole ha ganado el Premio Iris al Mejor Programa Divulgativo. De esta forma, la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España reconoce al programa de Jordi Évole en laSexta como el mejor de su ámbito en España.

En la categoría de Mejor Programa Divulgativo, además de Lo de Évole, también estaban nominados 'Aquí se hace' (Telemadrid); 'Control de fronteras: España' (DMAX); 'Generación Click' (ETB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC); 'Las voces de la radio' (Movistar Plus+) y 'Órbita Laika' (La 2 de TVE y RTVE PLAY).

Marc González, director de Fotografía de Lo de Évole, ha recogido el premio. "No soy Jordi, perdón por decepcionaros", ha bromeado. Además, ha mostrado su "agradecimiento a todos los técnicos" que hacen posible un programa único en España en el que han tenido lugar algunas de las entrevistas más relevantes e impactantes tanto del panorama nacional como internacional en los últimos años.

Jordi Évole ya ganó en 2015 el Premio Iris al mejor reportero por su labor en Salvados.

Marc Giró se lleva dos Iris

Marc Giró ha ganado este lunes el Premio Iris a Mejor Presentador de Programas de Entretenimiento por 'Late Xou', de RTVE, formato que también ha recibido el galardón a Mejor Programa. También ha recibido por parte de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual el Premio Iris a la Prensa Especializada.

El presentador, periodista y escritor acaba de fichar por Atresmedia y se incorpora al mejor equipo de comunicadores de la televisión en el grupo audiovisual español líder. Giró es actualmente una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. Su primer proyecto para Atresmedia verá la luz en 2026 en laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.