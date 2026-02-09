Antonio Maestre cree que la alianza de izquierdas de Rufián "tiene poco recorrido": "No sé qué propone"

El periodista manifiesta que es muy escéptico sobre esta posible alianza de las fuerzas a la izquierda del PSOE. A pesar de ello, considera interesante que "se quieran mover cosas y que haya propuestas en un sentido de efectividad electoral".

laSexta informaba este fin de semana, en exclusiva, de la intención de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, de aunar las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Antonio Maestre señala en Más Vale Tarde él, como periodista que sigue a las organizaciones de izquierdas, se siente "como Sísifo empujando la piedra a lo alto de la montaña".

"Al final se acabará cayendo y todo acabará por estar como estaba", añade. El periodista, sobre la información sobre Rufián, cree que tiene "poco recorrido". "Primero porque tampoco sé muy bien qué es lo que propone", añade.

Maestre cree que es interesante que "se quieran mover cosas y que haya propuestas en un sentido de efectividad electoral", pero señala, de nuevo, que considera que tiene poco recorrido con lo poco que se sabe en este momento. "Soy muy escéptico y si tuviese que apostar a que algo así sale adelante, vamos, no apostaría a que saliera nada", afirma, "no creo que vaya adelante".

Iñaki López indica que Maestre, a través de sus redes sociales, ha hecho referencia a "la soberbia izquierdista". "¿Cómo puede haber soberbia izquierdista en partidos como Podemos que en las últimas elecciones de Aragón ha sacado muchos menos votos que Se acabó la fiesta?", plantea el presentador.

Antonio considera que las elecciones de Aragón deberían ser "el fin de esa actitud". Maestre indica que "la dirección estatal de Podemos vetó el acuerdo que habían llegado las organizaciones de Izquierda Unida y Podemos en Aragón para llegar a un acuerdo porque ellos consideraban que tenían que liderar el espacio". El periodista expone que ha pasado lo mismo en Castilla y León, "y ya veremos la que se dan en Castilla y León".

"Creo que han demostrado que no tienen capacidad para liderar nada", afirma, "han estado peleando por escaños en blanco". "Si de verdad piensan en el colectivo, es una evidencia que, por si solos, no tienen capacidad para hacer absolutamente nada, entonces tienen que unirse, de alguna manera, agachar la cabeza, tener más humildad y llegar a acuerdos", concluye.

