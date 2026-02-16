Ahora

En un partido entre institutos

Tres muertos, entre ellos el agresor y una niña, por un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU

Imagen a las afueras del Dennis Lynch Arena, donde se ha producido el tiroteo en Rhode Island (EEUU)Imagen a las afueras del Dennis Lynch Arena, donde se ha producido el tiroteo en Rhode Island (EEUU)Reuters

Al menos dos personas, incluida una niña, han muerto y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos (EEUU), donde también ha fallecido el atacante, según apuntan autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada. CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El suceso tuvo lugar durante la tarde de este lunes en un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

Por su parte, el Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

