Maestre ironiza sobre la concejala del PP que insultó a Sánchez: "Quien a sus padres se parece, honra merece"

Este pasado domingo, la concejala del Partido Popular de Vallanca (Valenciana), Belén Navarro, llamó "hijo de pu***" al presidente del Gobierno durante la celebración de un mitin del PSOE en Aragón.

La concejala se coló en el mitin socialista y, cuando Pedro Sánchez subió al estrado a hablar, fue cuando le insultó. Inmediatamente, fue desalojada de la sala. Tras 24 horas, la concejala pidió disculpas y reconoció que sus palabras fueron "inapropiadas" y que no "están a la altura del respeto que debe presidir el debate político".

Desde el Partido Socialista han solicitado al PP de Feijóo que condenen los insultos y expulsen a la concejala popular del partido.

"Quien a sus padres se parece, honra, merece", ironiza Antonio Maestre tras ver las imágenes del evento socialista en Teruel. "Como no va a hacer esto cuando ha visto que hacen campañas en el Partido Popular llamando hijo de p*** al presidente del Gobierno. Obviamente, ella hace lo que ve en sus mayores, por lo tanto, no tiene mucho sentido que la sancionen o que la culpen", añade el periodista.

