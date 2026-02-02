Antonio Maestre, sobre Arturo Pérez- Reverte: "No está acostumbrado a que alguien le lleve la contraria"

En Más Vale Tarde, Antonio Maestre defiende la decisión de David Uclés de no acudir a las jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte. "Era un debate que estaba planeado desde un punto de vista revisionista", señala el periodista.

Arturo Pérez-Revertese ha dirigido a los medios tras cancelar sus jornadas sobre la Guerra Civil en España. El escritor asegura que fue "la amenaza de bronca" y de "escraches" lo que le llevó a aplazarlas. "Fue la amenaza de la extrema izquierda y de Podemos de hacernos escraches", añade Pérez-Reverte.

Desde Más Vale Tarde, el periodista Antonio Maestre comenta lo ocurrido: "Arturo Pérez-Reverte, que no está acostumbrado a que alguien le lleve la contraria porque tiene ese nombre, con mucho dinero, poder y que todo el mundo le ríe las gracias, pues se ha encontrado ante un ejercicio de libertad plena". Maestre lo dice en defensa de David Uclés, escritor que decidió no acudir a las jornadas por la presencia de Espinosa de los Monteros y de Aznar.

"Uclés ha decidido que no quiere compartir espacio con ciertas personas porque no quiere ir a este tipo de debates. Un debate que estaba planeado, desde mi punto de vista, con un punto de vista revisionista", explica el periodista.

Maestre añade que David Uclés compartió un vídeo en sus redes para explicar por qué rechazó acudir a las jornadas, un comunicado que le ha valido numerosas críticas. "Cuando él dice que no quiere participar, le empiezan a llamar sectario y a insultarle", comenta el colaborador de Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí