Ainhoa Martínez, tras el insulto de una concejala del PP a Sánchez: "El PP se está mimetizando con la radicalidad de Vox"

La periodista advierte del deterioro del clima político tras el incidente el mitin del PSOE en Teruel y alerta de una escalada peligrosa: "La deshumanización empieza con el insulto y cuando eso se normaliza, el siguiente paso puede ser la violencia".

La intervención de Pedro Sánchez en el mitin del PSOE celebrado este domingo en Teruel comenzó con una interrupción inesperada. Una mujer del público profirió un insulto —"¡Hijo de puta!"— antes de ser desalojada de la sala por los servicios de seguridad.

La autora del insulto fue Belén Navarro, concejala del PP en la localidad valenciana de Vallanca, quien días después ha pedido disculpas públicas por lo ocurrido. "La crítica política es legítima; el insulto, no", ha reconocido tras el acto.

Desde el análisis político, la periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez subraya que el episodio evidencia debilidad estratégica: "Con lo fácil que es hacer oposición a Pedro Sánchez con todo lo que estamos viendo —los escándalos del Gobierno y del Partido Socialista—, recurrir al insulto más facilón demuestra una mayor debilidad".

Martínez pone además el foco en el contexto electoral. "Teruel es una plaza clave en las elecciones del próximo domingo. Existe un riesgo real de sorpasso de Vox al PSOE, que podría quedar en tercera posición. Y este tipo de comportamientos, de un PP que se mimetiza con la radicalidad de Vox, no le hacen ningún favor al Partido Popular", advierte.

Para concluir, lanza una reflexión de mayor calado sobre el clima político: "La deshumanización de la política empieza por el insulto. Y cuando eso se normaliza, el siguiente paso puede ser la violencia. Si insultar deja de escandalizarnos, quizá lo siguiente sea lanzar objetos al presidente del Gobierno en pleno mitin".

