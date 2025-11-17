Maestre, al alcalde de Alpedrete tras justificar el crimen machista: "Ni siquiera en Vox lo hacen de esta manera"

El alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, negó inicialmente la existencia de violencia machista tras el asesinato de una mujer en el municipio. "Yo no lo veo como violencia de género a la mujer, si no es más bien un quitarse de en medio", llegó a decir el edil.

El alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, negó la existencia de violencia machista justo después de que un hombre asesinara a su mujer asestándole 50 puñaladas. "Yo no lo veo como una violencia de género a la mujer, si no es más bien un quitarse de en medio e intentar resolver el problema", declaró el edil en Cadena Ser. Horas después, y tras la polémica generada, Rodríguez rectificó sus palabras.

Desde Más Vale Tarde, Antonio Maestre criticó la actitud del alcalde: "Esta justificación, porque está justificando que se haya cometido un asesinato a una mujer con 50 puñaladas, es incomprensible".

"Es imposible de escuchar en cualquier otro crimen, con cualquier otro asesinato… Nadie jamás ha visto, oído ni escuchado que alguien justifique lo que ha hecho un criminal en otro tipo de delitos", añadió el periodista.

Maestre también destacó que esto "solo ocurre cuando asesinan a mujeres" y subrayó que "ni siquiera en Vox llegan a justificar de esa manera" la violencia de género.

