El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla denuncia amenazas tras incluir una camiseta del Betis en la obra

El cartel ha desatado la polémica en Sevilla por incluir una camiseta del Betis y una túnica del Nazareno de la Macarena. Su autor ahora ha denunciado que está recibiendo acoso en redes sociales, pero también amenazas en su teléfono personal.

El cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla ha desatado la polémica en la ciudad tras incluir su autor en la obra una camiseta del Betis y una túnica del Nazareno de la Macarena. Seguidores sevillistas y de la cofradía de la Esperanza de Triana han puesto el grito en el cielo y han llegado a amenazar a Fernando Vaquero, el autor.

El artista ha denunciando a través de las redes sociales el acoso y las amenazas que está recibiendo en redes y también a través de su teléfono personal, en el que dice que está recibiendo llamadas a las 2:00 horas amenazándole, así como mensajes vía WhatsApp.

En un comunicado, explica que que él ha querido pintar esa camiseta del Betis basándose en un recuerdo que él tiene de niño, ya que él la pidió a los Reyes Magos cuando era pequeño, y que no tiene ninguna intención de ofender a nadie. Sin embargo, una parte de la sociedad sevillana no se ha sentido identificada y se ha sentido ofendida viendo solo una representación de uno de los equipos de fútbol de la ciudad.

Fernando Vaquero también ha querido dejar claro en el comunicado que ha emitido que no ha cobrado nada por la obra y que lo ha hecho por puro cariño a la ciudad.

Cristina Pardo ha reaccionado a la polémica en Más Vale Tarde destacando que "lo de las amenazas es absolutamente inadmisible", aunque ha apostillado que "es un tema delicado en una ciudad en la que hay más de un equipo de fútbol". "Si aquí en Madrid hubiera puesto el alcalde la camiseta del Atleti o si hubiera puesto la camiseta de Madrid, también habría gente ofendida con total seguridad", ha expresado.

Iñaki López, por su parte, ha dicho que "este cartel puede no representarte del todo si eres del Sevilla y eso es una camiseta del Betis, o si eres de la Esperanza de Triana y eso es una túnica del Nazareno de la Macarena, pero cuesta mucho entender la ofensa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.