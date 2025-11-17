Ahora

PENDIENTES DEL ESTUDIO

Novedades sobre el crimen de Encarnita Polo: un informe psiquiátrico determinará si pueden imputar a su presunto asesino

El contexto El pasado 14 de noviembre un interno de 66 años accedió a la habitación de la cantante y la estranguló mientras dormía.

Imagen de archivo de la cantante Encanita Polo
Los médicos forenses están estudiando la imputabilidad del presunto asesino de Encarnita Polo, quien se encuentra bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica hospitalaria. El hombre de 66 años ingresó en la residencia de mayores Decanos de Ávila tan solo dos días antes del homicidio y le estaban ajustando la medicación. Sin embargo, en ningún momento le consideraron un residente de riesgo. Todo dependerá de las conclusiones del informe psiquiátrico.

Tal y como se detalla en la investigación, el pasado 14 de noviembre el residente se dirigió hacia la habitación de la artista, abrió la puerta y se abalanzó sobre ella estrangulándola mientras dormía. Cuando llegaron los trabajadores del centro no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Por su parte, la residencia ha publicado un comunicado este lunes en el que ha mostrado su respeto y cariño a la familia. "Estamos consternados ante lo ocurrido y por respeto a la máxima confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño a nuestra residente, familia, personal del centro y compañeros, no vamos a pronunciarnos ante la situación. Nuestra prioridad es velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles", han manifestado.

No obstante, la preocupación se ha extendido entre los familiares del resto de internos que todavía no son capaces de asimilar lo ocurrido. "No puede ser, parece imposible", "Estamos preocupados, cómo no vamos a estarlo", han expresado familiares de los residentes. Asimismo, se preguntan si la residencia tenía suficiente vigilancia. "Desde la calle vemos un poco de falta de responsabilidad porque ha quedado ahí con una persona, pero podía haber sido más", ha indicado otra allegada.

Con todo, los médicos forenses tendrán que determinar si el detenido es imputable o no. Puesto que, a pesar de que el hombre no mostraba ningún signo de agresividad, no está claro que fuese consciente de lo que hacía.

