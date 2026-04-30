Cerca de 2,5 millones de descendientes de españoles ya han solicitado la nacionalidad gracias a la "ley de nietos"

Los detalles Los solicitantes son hijos, nietos o bisnietos de todos aquellos españoles que tuvieron que huir de la represión. Ya se han aprobado más de medio millón de peticiones.

La "ley de nietos", amparada en la Ley de Memoria Democrática, ha permitido que casi 2,5 millones de descendientes de españoles soliciten la nacionalidad. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, destacó que las solicitudes superan con creces a las recibidas durante la vigencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Micaela, una de las beneficiarias, celebró en redes sociales la obtención de su nacionalidad tras un largo proceso. La ley ha facilitado que descendientes de españoles, como David y Walter, puedan reconectar con sus raíces. Hasta ahora, se han aprobado 545.000 solicitudes, brindando a los nuevos ciudadanos el derecho a votar en España.

Casi 2,5 millones de descendientes de españoles han solicitado ya la nacionalidad gracias a la conocida como "ley de nietos", que se ampara en la Ley de Memoria Democrática.

Así lo anunció José Manuel Albares el miércoles durante su visita a México, uno de los países donde más solicitudes ha habido. El ministro de Exteriores presumió de que se ha recibido "más del doble" de peticiones que durante los 16 años en los que estuvo vigente la Ley de Memoria Histórica de 2007, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Micaela es una de las beneficiarias de la ley. Vive en Vigo, es argentina y, ahora también, española. "Con mucha ansiedad esperé muchos meses y en noviembre de 2024 me llegó la aprobación de la bendita nacionalidad española", celebró en redes sociales, tras un año y medio de trámites.

Lo mismo le ha ocurrido a David, que ha contado que salió "con una alegría espantosa". Walter ha contado en redes sociales que "soy casi español", anunciando que iba a presentar sus papeles en el consulado de España.

Para muchos, el simple hecho de presentar la documentación ha sido una odisea. Por ejemplo, Cami ha explicado que "los turnos se habilitaron como a las 7:45 horas y se agotaron en diez minutos". Aunque, en su caso, ha confirmado que dos familiares "lo consiguieron".

"Hacemos justicia"

En total, 2,45 millones de personas descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad a través de la ley de nietos y, hasta el momento, se han aprobado unas 545.000, el doble que con la ley de Memoria Histórica de Zapatero.

Como explicaba una presentadora de 'Univision', "es una opción que miles de descendientes de españoles, en todo el mundo, han aprovechado para migrar o reencontrarse con sus raíces". Los solicitantes son hijos, nietos o bisnietos de todos aquellos españoles que tuvieron que huir de la represión.

"Hacemos justicia a quienes tuvieron que abandonar España obligados por la opresión y la necesidad", declaró Albares en México. Una vez los solicitantes obtengan la nacionalidad, podrán votar en las elecciones españolas.

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