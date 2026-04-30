Nueva polémica por el diamante Koh-i-Noor: Mamdani anima a Carlos III a devolverlo a India

El contexto Forma parte de las joyas de la Corona británica desde 1849, tras la anexión de la región del Punyab. Esta preciada gema ha pasado de generación en generación entre la realeza británica.

Donald Trump se ha referido al rey Carlos III como su "amigo" y "hermano" durante su visita, mostrando una cercanía poco usual. Sin embargo, el encuentro del monarca con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no fue tan cordial. Mamdani exigió la devolución a India del diamante Koh-i-Noor, una gema de 105 quilates que forma parte de las joyas de la Corona británica desde 1849. Este diamante, conocido por su historia conflictiva, ha sido objeto de disputas y robos a lo largo de los siglos. Pese a las demandas, sigue exhibiéndose en la Torre de Londres, simbolizando poder y controversia.

Donald Trump ya se ha despedido de Carlos III, de su "amigo", de "su hermano". Así es como se ha referido el presidente de los Estados Unidos a la hora de hablar del rey británico. Hacía tiempo que no veíamos a un Trump tan entregado con un invitado, aunque en esta visita no todo han sido halagos y buenas palabras hacia el monarca.

Porque el rey Carlos III también se ha visto con el alcalde de Nueva York y Zohran Mamdani ya había anunciado, antes de verle, que le iba a exigir la devolución a India del polémico diamante Koh-i-Noor, que significa 'Montaña de luz' en persa y es de 105 quilates.

El neoyorquino no ha dudado en ningún momento cuando le han preguntado sobre los temas de los que le gustaría hablar con el rey Carlos III. "Le animaría a que devolviera el diamante Koh-i-Noor". El diamante más polémico de la historia y una "joya de gran antigüedad y belleza".

Forma parte de las joyas de la Corona británica desde 1849, tras la anexión de la región del Punyab. Esta preciada gema no solo ha pasado de generación en generación entre la realeza británica, sino que ha sido robada, se han peleado por ella y ha atravesado por todo tipo de incidentes a lo largo de los siglos por su pertenencia.

Aunque no es el más perfecto y esté lejos de ser el más grande del mundo, su historia lo ha convertido en el más conflictivo. Hasta el comisionado de Pakistán ha asegurado que este diamante "debe ser devuelto a donde pertenece".

Pese a los intentos por recuperarlo, el célebre diamante se exhibe en la Torre de Londres, junto al resto de las joyas de la Corona británica. Está por ver si Mamdani logra su deseo de que sea devuelto, porque siempre será un símbolo de poder, belleza y disputa.

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