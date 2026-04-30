El restaurante del incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles denuncia que está perdiendo reservas por una ola de reseñas negativas

Desde el restaurante donde se produjo el incidente por el que Begoña Gómez ha denunciado a Vito Quiles, Javier Bastida explica que el local está sufriendo una avalancha de reseñas negativas en internet que ya afecta a sus reservas.

Javier Bastida se ha ido hasta Las Rozas, al local donde tuvo lugar el incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles por el que la mujer del presidente del Gobierno ha denunciado al agitador.

El reportero explica que en el interior del restaurante hay dos cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya han sido requeridas por la Guardia Civil y que van a ser esenciales en la investigación.

También habría una tercera cámara situada en el exterior que habría registrado la salida del establecimiento, al que Quiles llegó en torno a las 14:00 horas, cuando Begoña Gómez ya estaba dentro.

Por otro lado, Bastida señala que, en las últimas horas, el restaurante está sufriendo una ola de reseñas negativas en páginas de internet que está provocando una caída en sus reservas para el fin de semana.

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