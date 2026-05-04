Ábalos se desvincula de la gestión de contratos, asegura que "sólo" daba la "orden política" y niega su enriquecimiento

Los detalles "Por mi mano no pasó ninguna oferta", ha declarado el exministro de Transportes ante el Tribunal Supremo, donde ha defendido que no ha formado parte de un órgano de contratación "jamás".

José Luis Ábalos se desliga de la contratación de material sanitario durante la pandemia, afirmando que solo dio la "orden política" de buscar mascarillas y desconocía las ofertas del comisionista Víctor de Aldama. Ábalos insiste en que nunca gestionó contratos ni formó parte de órganos de contratación, señalando que Koldo manejó diversas ofertas. Asegura que su papel se limitó a instar al subsecretario a tramitar las gestiones, mientras que Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes, se encargó de las propuestas. Ábalos justifica el aumento de mascarillas contratadas por la urgente necesidad de material, reiterando que no participó en contrataciones específicas.

José Luis Ábalos echa balones fuera sobre su papel en la contratación de material sanitario durante la pandemia, asegurando que "sólo" daba la "orden política" de buscar mascarillas y que desconocía la oferta introducida por el comisionista Víctor de Aldama de la empresa Soluciones de Gestión, al que se adjudicaron contratos por los que presuntamente se recibieron mordidas.

"Por mi mano no pasó ninguna oferta", ha aseverado Ábalos, que ha enfatizado que "jamás" ha contratado ningún tipo de material ni ha formado parte de ningún órgano de contratación. Según el exministro, Koldo sí tuvo ofertas en su mano y llegó a tener hasta cuatro diferentes, negando, del mismo modo, que comentase con Aldama nada relacionado con la compra de material sanitario.

"Conmigo no habló. Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante. Yo no digo que no me escuchara, pero que me dirigiera a él, no", asegura Ábalos, que ha señalado que el problema que tenían por aquel entonces era "saber dónde había mascarillas y traerlas", porque comprar mascarillas "no era como ir al supermercado".

"Era muy difícil conseguir material. No íbamos a acabar en 15 días con la pandemia", ha contado. Es más, en su declaración ha explicado que le dijo a Pedro Sánchez que "que había que decretar el estado de alarma ya, porque la alarma estaba en la población". "Yo no he contratado jamás. Yo no he formado parte de un órganos de contratación jamás", ha explicado después.

José Luis Ábalos asegura que la decisión de comprar material sanitario se toma cuando se nombran cuatro autoridades por la pandemia y hay que proteger a los trabajadores esenciales. "Sanidad y el ministro solo me dijeron: 'José Luis, no te podemos ayudar, pero ten cuidado, que hay mucha estafa'. Y de ahí le dije al subsecretario que tramitara eso", cuenta, señalando en todo momento a Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes. "Yo no sabría redactar una orden ministerial. Todo lo hizo el subsecretario", ha declarado Ábalos.

"No ha habido forma de encontrarme más dinero", ironiza Ábalos

Según ha contado Ábalos, el Ministerio de Transportes fue el primero en traer ese material a través de una propuesta del subsecretario, quien decidió que fueran Puertos del Estado y Adif las que adjudicasen los contratos. Ábalos ha justificado el incremento de cuatro a ocho millones de mascarillas en tan solo 38 minutos del contrato de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión, explicando que él decidió aumentar la cuantía por la gran necesidad de material que se necesitaba.

"Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello", ha manifestado. "Tienen que contratar como ellos crean conveniente. Yo no he contratado jamás, no he formado parte de ningún órgano de contratación. Tienen el mandato de comprar, pero no el de contratar con nadie en concreto. Tienen que contratar a quien crean, porque al final son ellos los que van a tener que responder de quien contraten", ha añadido.

Durante la parte patrimonial de la declaración de Ábalos, el exministro ha advertido que no tiene ningún ingreso desde el 10 de diciembre, lamentando que le hayan "negado hasta la indemnización". "En cada declaración me aumentan los millones. Yo estoy encantado. De tanto dinero, 94.000 euros es lo que han encontrado en los whatsapps en diez años. Para el gran caso de corrupción dr las mascarillas, no ha habido forma de encontrarme nada más", ha ironizado.

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