El almirante Garat considera que la guerra en Irán "se ha terminado": "El poder militar ha dado todo lo que podía dar de sí"

Juan Rodríguez Garat analiza la tensión en el estrecho de Ormuz y la situación actual de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. En su opinión, la fase militar ha terminado y ahora empiezan las negociaciones.

Continúa la tensión en el estrecho de Ormuz después de que Donald Trump haya prometido garantizar el tráfico marítimo por la zona en lo que ha llamado 'Proyecto Libertad', pero sin acuerdo con el régimen iraní, que sigue atacando con misiles a pesar de la tregua.

Una complicada situación que "empeora un poco", según Juan Rodríguez Garat, que considera que esto "ha tensionado lo que ya ocurría en la zona".

El almirante de Flota retirado señala que "algunos buques mercantes podrán pasar el estrecho de Ormuz", más aún si tienen destructores de Estados Unidos cerca, porque "Irán tampoco desea romper claramente el alto el fuego".

En este sentido, señala que hoy han cruzado dos barcos y otros dos han sido atacados, por lo que cree que "ninguna compañía naviera" va a aceptar el plan de Trump.

Garat considera que, en este punto, "ni Estados Unidos ni Israel ni Irán tienen el menor interés en volver a la situación de hostilidades activas y el alto el fuego es el mejor de los mundos posibles ahora".

Para el almirante "la guerra se ha terminado y el poder militar ha dado en Irán todo lo que podía dar de sí, a menos que se quiera hacer una escalada y enviar a la zona a 300.000 soldados", lo que en su opinión "no puede pasar en los próximos seis meses".

Ahora, señala, "lo que queda es la fase de negociaciones", donde "está por ver lo que cada uno es capaz de sacar de todo esto". Lo "ideal" para que la guerra pueda acabar, apunta, sería que "ninguno de los dos pierda la cara": "Un empate sería la situación ideal", comenta.

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