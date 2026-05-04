El crucero afectado por hantavirus prevé atracar en Canarias: hay al menos catorce españoles a bordo

¿Qué han dicho? "Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación", apunta Sanidad. El hantavirus, añade el organismo, "se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus".

Sanidad Exterior está vigilando un brote de hantavirus en el crucero de lujo 'MV Hondius', donde viajan al menos 14 españoles. El barco, que partió desde Argentina y tiene alrededor de 150 personas a bordo, podría hacer escala en Canarias tras ser rechazado en Cabo Verde. El brote ha causado tres muertes y una hospitalización en Sudáfrica, y se sospecha que la transmisión ocurrió en la embarcación. Sanidad está coordinándose con la OMS y otras autoridades para evaluar riesgos y planificar acciones. Las autoridades caboverdianas negaron la entrada del barco para proteger la salud pública nacional.

Sanidad Exterior ha anunciado este lunes que está al tanto y en pleno seguimiento ante el brote de hantavirus en un crucero de lujo de 'MV Hondius'. Un naviero en el que viajan al menos 14 españoles y que todavía no tiene clara su posible escala en Canarias.

En concreto, estarían a bordo del crucero afectado por este virus que produce graves problemas respiratorios, 13 pasajeros y un tripulante. Por ello, y recordando que ya han muerto tres de las seis personas infectadas, el servicio de Sanidad Exterior está muy pendiente de la situación de los pasajeros en general y, en especial, de los españoles.

Coordinándose con distintos organismos, están estudiando cómo actuar en caso de que finalmente el crucero haga escala en Canarias. Un posible plan después de haber rechazado su parada en Cabo Verde.

El barco vacacional y de lujo, según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa, partió desde Argentina. "El crucero tiene alrededor de 150 personas y unos diez de ellos son de nacionalidad española", ha confirmado Sanidad. Fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas, según EFE, aseguran que los contactos que se realizan desde Canarias se enmarcan en el mecanismo activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la aplicación de las medidas sanitarias basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos.

Por ello, ya se están reuniendo con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para hacer el seguimiento y abordar la actuación "en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias", agregan las fuentes.

Tres muertos

Tal y como publicó el Departamento de Salud del Gobierno de Sudáfrica, tres personas han fallecido y otra ha sido hospitalizada en Johannesburgo en cuidados intensivos. Todo como consecuencia del posible brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', que partió de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico y llegar finalmente hasta Canarias con sus 150 turistas a bordo.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación", apunta Sanidad. El hantavirus, añade el organismo, "se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos".

El Ministerio de Sanidad está en contacto continuo con OMS, las autoridades del barco, las de Países Bajos (la nacionalidad del crucero) y Reino Unido, e irá facilitando toda la información verificada de la que disponga.

Rechazado por Cabo Verde

El barco se encuentra en la tarde de este lunes frente a Praia, la capital de Cabo Verde. Sin embargo, las autoridades de ese país le han denegado la entrada al puerto para proteger la "seguridad pública nacional".

"Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional", ha informado el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

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