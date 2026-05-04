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Multas de hasta 750 euros

Los vecinos de Málaga declaran la guerra a las despedidas de soltero: denuncian comportamientos incívicos delante de un hospital

Los vecinos del casco antiguo de Málaga ya no pueden más. Denuncian la concentración de despedidas de soltero en la ciudad, así como los gritos y ruidos insoportables que se suceden en las proximidades de un centro hospitalario.

Los vecinos del casco antiguo de Málaga ya no pueden más. Denuncian la concentración de despedidas de soltero en la ciudad, así como los gritos y ruidos insoportables que se suceden en las proximidades de un centro hospitalario.

Los vecinos del casco antiguo de Málaga se quejan por las continuas despedidas de soltero que se están concentrando en las inmediaciones de un hospital.

La ciudad se ha convertido desde hace tiempo en la auténtica capital de este tipo de fiestas, a pesar de que existe una ordenanza municipal que multa las despedidas incívicas con hasta 750 euros.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntar a la gente qué opinan de las despedidas de soltero. En muchos casos se repite la misma opinión: no hay que prohibirlas, pero sí ponerles límite: "Cuando te dan la mano y coges el brazo...", señala una chica en Sevilla. "Es una cuestión de educación", apunta otro hombre.

Iñaki López pregunta con ironía a Bea de Vicente si "hay alguna posibilidad de que impliquen prisión permanente revisable", mientras que la abogada señala que "la clave está en que orines en la calle o grites delante de un hospital". Esto último, señala, implica multa "de 600 euros para arriba". Aún así, afirma, en esta cuestión "la Policía tiene un poco las manos pilladas".

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