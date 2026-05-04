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Critica la actitud de los alumnos

El tirón de orejas de un decano a los universitarios por su absentismo: "Implicarse lo mínimo y exigir mucho no es una combinación aceptable"

Los detalles En una carta enviada a los alumnos, les pide un cambio de actitud inmediata en la forma en la que, algunos de ellos, están afrontando sus estudios. "Esta manera de actuar refleja inmadurez".

Imagen de archivo. Estudiantes realizando las pruebas de acceso a la universidad.Imagen de archivo. Estudiantes realizando las pruebas de acceso a la universidad.Europa Press
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El decano de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha dado a sus alumnos de primer y segundo curso un tirón de orejas al ver cómo están afrontando sus estudios.

A través de una carta remitida vía email, este profesor expresa impotencia en su responsabilidad a la hora de formar a unos alumnos que, según él, no están por la labor, criticando el alto nivel de absentismo que existe.

"Escribo como decano de la Facultad a raíz de una situación que considero grave y no podemos normalizar", arranca la carta. El decano expone que se han observado niveles bajos de asistencia a clase, así como una implicación "deficiente en el seguimiento de las asignaturas, con tareas muchas veces hechas con poco rigor y una actitud poco comprometida con el proceso de aprendizaje".

De esta forma, ha recordado a los alumnos que la Universidad es una etapa "voluntaria", destacando que precisamente por esto se espera de ellos un compromiso real con su formación.

"El aprendizaje universitario no es solo aprobar. Pasa, en gran medida, por el aula: con la discusión, la confrontación de ideas, la interacción con el profesorado y los compañeros. No asistir a clase es renunciar a esta parte esencial del proceso y perderse oportunidades reales de entender mejor, de conectar o desarrollar capacidades analíticas y críticas", ha explicado.

Además, ha señalado que no deben olvidar que el hecho de que se trate de una universidad pública implica un esfuerzo colectivo por parte de la sociedad en su conjunto y de las familias para que puedan estar allí, una oportunidad que conlleva una responsabilidad.

"En demasiados casos lo que estamos observando es absentismo y falta de continuidad en la asistencia; abandono de las clases durante el descanso, sin volver o marcharse antes de la hora; poca implicación en las actividades académicas y trabajos hechos sin el mínimo rigor o simplemente no presentados; un trato inadecuado o poco respetuoso con el profesorado", ha lamentado.

Unos comportamientos que ha asegurado que denotan una "falta de respeto y de consideración" por el trbaajo académico para todas aquellas personas implicadas y para el resto de estudiantes.

"Venir poco a clase, implicarse lo mínimo y exigir -a menudo sin respeto- mucho no es una combinación aceptable. Esta manera de actuar refleja también una inmadurez que no es compatible con lo que se espera de unos estudiantes universitarios", ha recalcado.

Una carta, en la que ha pedido un cambio de actitud inmediata en la forma en la que algunos de ellos están afrontando sus estudios.

"Lo diré con claridad esta situación es decepcionante y preocupante. Y lo es, principalmente, porque refleja una falta de responsabilidad individual de un número importante de vosotros", ha zanjado este decano.

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