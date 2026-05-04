Qué es el hantavirus: cuáles son sus síntomas y cómo se contagia

El contexto Tres personas han muerto por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en Sudáfrica, en una unidad de cuidados intensivos. La OMS informa que hay investigaciones en marcha.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado la muerte de tres personas por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia hacia Canarias. El hantavirus, una infección respiratoria mortal transmitida por roedores, se contrae al inhalar polvo contaminado con orina o heces de estos animales. Aunque la transmisión entre humanos es rara, puede ocurrir y causar graves problemas respiratorios. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares y, eventualmente, dificultad respiratoria. La OMS investiga el caso y trabaja en la secuenciación del virus, recordando que la exposición ambiental es la principal vía de contagio.

Este domingo, 3 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado sobre la muerte de tres personas tras haber contraído hantavirus, una infección respiratoria, a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que zarpó desde el puerto argentino de Ushuaia con rumbo a Cabo Verde y destino final en Canarias.

La OMS indica que hay investigaciones en marcha y se trabaja en la secuenciación del virus y recuerda que estas infecciones por hantavirus "están típicamente vinculadas a la exposición ambiental" en forma de contacto con "orina o heces de roedores infectados".

Según explica MedicinePlus, el servicio producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés), el hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos.

Esto es, según detalla este medio, "los roedores, especialmente los ratones ciervo, son portadores del hantavirus", que está presente en su orina y en los excrementos, pero no causa enfermedad en los animales portadores. La infección en humanos ocurre, según se piensa, "cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones", por ejemplo, al "limpiar viviendas, barracas y otros recintos cerrados que han estado desocupados durante largo tiempo".

No obstante, y según MedicinePlus, 'el hantavirus no parece propagarse de humano a humano', aunque, según indica la OMS, es "raro" pero la posibilidad de infección entre personas existe "y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente". No obstante, la OMS insiste en que estas infecciones "están típicamente vinculadas a exposición ambiental" en forma de contacto con "orina o heces de roedores infectados".

Síntomas del hantavirus

Las personas contagiadas de hantavirus experimentan los siguientes síntomas: fiebre, afectaciones gastrointestinales o dolores musculares. Más tarde, pueden aparecer la dificultad respiratoria e hipotensión.

Además, según la OMS, el virus puede llegar a desarrollarse hasta más de 40 días después de que el enfermo haya estado expuesto, constituyendo así este motivo uno de los problemas de su detención.

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