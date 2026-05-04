Afra Blanco crítica el viaje de Díaz Ayuso a México: "Es insostenible que los impuestos vayan destinados a pagarle los viajes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo un viaje institucional de diez días a este país para, entre otras cosas, atraer inversiones a Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha iniciado su visita de diez días a México. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado de afirmar que este país era un "narcoestado" a justificar un viaje institucional con el que busca profundizar en las relaciones de Madrid con diferentes Estados y ciudades mexicanas.

"Es extraño que uno vaya a cerrar relaciones diplomáticas con un país al que acusa de ser una narcodictadura terrorista", señala Iñaki López. Juande Colmenero, por su parte, considera que la única parte positiva del viaje es la posibilidad de que se reúna con empresarios para traer inversiones a Madrid.

"Creo que es insostenible defender que se insulte a una presidenta", indica Afra Blanco, "y defender que una presidenta se ausente durante 10-15 días de manera sostenida, ya se llame México, ya se llame Miami".

La sindicalista añade que es "insostenible" defender que los impuestos se deben dedicar a los servicios públicos "pero, en cambio, vayan destinados a pagarle los viajes a la señora Isabel Díaz Ayuso, sin explicación alguna".

Blanco, además, considera que no se debe comparar las economías de México y Argentina, cuando la política económica que defiende Claudia Sheinbaum, y que critica Ayuso, ha permitido que el desempleo caiga o que el PIB crezca. "En mala posición deja a nuestro país la señora Ayuso y poca explicación da a su pueblo", concluye.

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