Juande Colmenero sale en defensa de Felipe González: "Ha sido uno de los mejores, si no el mejor presidente de este país"

Juande Colmenero reacciona en este vídeo a la ironía de Pedro Sánchez al hablar de su saludo con Felipe González y defiende al exlíder socialista como "referencia para muchos socialdemócratas".

Pedro Sánchez ha hablado hoy sobre su saludo de ayer con Felipe González. Asegura que no fue frío, sino un "saludo normal como se dan las personas" y que "el titular sería que Felipe González apoye alguna de las cosas que haga este Gobierno".

Sobre las declaraciones en las que el expresidente aseguraba que no votaría al PSOE de Sánchez en unas elecciones, el presidente del Gobierno ironizaba y aseguraba que si González vuelve a votar al PSOE será en un futuro "lejano" porque "me voy a volver a presentar".

En el vídeo sobre estas líneas, Iñaki López analiza el 'VAR' del saludo entre Sánchez y González que, según él, fue "un saludo protocolario, escueto y discreto" y afirma que "lo noticioso habría sido que se dieran un abrazo".

Juande Colmenero, por su parte, sale en defensa de Felipe González y afirma que "él no se ha movido, ha sido el partido en el que él milita" y sostiene que "muchos votantes de la socialdemocracia no ven con buenos ojos la ley de amnistía ni el pacto con Bildu".

De hecho, el periodista considera que González, todavía "el presidente del Gobierno más longevo", también es "uno de los mejores, por no decir el mejor presidente de la democracia de este país", además de "referencia para muchos socialdemócratas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.