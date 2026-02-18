Leo Álvarez explica cómo se inmovilizan a los pasajeros conflictivos en los aviones: "Tienen un kit de retención"

En un vuelo de Turquía a Manchester se ha producido una terrible trifulca entre dos pasajeros. La grave situación ha obligado al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bruselas.

Un avión que volaba de Turquía a Mánchester ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia debido a la terrible pelea que se ha producido en su interior. Como cuenta Leo Álvarez un pasajero borracho "empieza a pedir tabaco".

"Lo siguiente que hace es insultar a unos pasajeros pakistaníes", añade el periodista, "utilizando insultos racistas". "Es cuando empieza el caos absoluto", señala. Como se puede ver en las imágenes, el pasajero comienza a increpar a otra pasajera porque está grabando la escena.

El hombre que iba con él intenta quitarle el teléfono a esa mujer, pero el pasajero frente a él se lo impide. Este le quita las gafas de manera brusca y, después, comienza a amenazarle para, después, terminar a golpes. El piloto, finalmente, tuvo realizar un aterrizaje de emergencia en Bruselas. En Bélgica, la policía detuvo a los dos pasajeros que empezaron la pelea.

En los aviones existe un sistema de retención de pasajeros cuando se producen estas situaciones. Álvarez muestra que se lleva a cabo con una extensión del cinturón de seguridad que sirve para inmovilizar al pasajero en su asiento. Además, también recurren a la cinta americana y a las bridas, para, por ejemplo, atarles las muñecas.

