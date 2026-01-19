Vox paraliza las negociaciones con el PP en Extremadura para investir a María Guardiola

¿Por qué es importante? El partido liderado por Santiago Abascal ha comunicado al PP que se levanta de la mesa de la negociación a tan solo un día de constituirse la Asamblea de Extremadura.

Vox ha decidido abandonar las negociaciones con el PP en Extremadura, justo antes de la constitución de la Asamblea, debido a la falta de "voluntad de cambio" de María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta. Las conversaciones, iniciadas la semana pasada, se han estancado porque el PP no acepta las propuestas de Vox en temas como igualdad, derechos LGTBI y cambio climático. Ante esta situación, se abrirá un plazo de 15 días para que el nuevo presidente de la Asamblea proponga un candidato a la presidencia de la Junta. Si no se alcanza un acuerdo, podrían convocarse elecciones en junio.

Vox ha comunicado al PP que se levanta de la mesa de la negociacióna tan solo un día de constituirse la Asamblea de Extremadura. Esta era la primera meta volante del diálogo para investir de nuevo a María Guardiola como presidenta de la Junta.

Sin embargo, PP y Vox llegarán a la sesión constituyente de la Asamblea de Extremadura sin ningún acuerdo. En otras comunidades, los de Santiago Abascal sacaron al PP la presidencia de la Cámara autonómica, pero en Extremadura todas las cartas estarán sobre la mesa.

Vox ha justificado al PP su decisión en que no observa "voluntad de cambio" en la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola. Fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal han indicado a laSexta que han decidido paralizar las negociaciones porque los 'populares' "no aceptan los cambios que proponemos".

El portavoz del partido de extrema derecha, José Antonio Fúster, ha indicado en una rueda de prensa que creen que hay alguien que no quiere que ellos "entren en el Gobierno". "Guardiola no ha entendido bien cuando dijimos que queríamos un cambio de políticas", ha asegurado.

Fúster ha recalcado que las negociaciones no están rotas, y es que esperan que el PP "atienda a razones". "Nosotros pedimos unas políticas determinadas, si esas políticas no van acompañadas de consejerías con presupuestos que las hagan posibles, no habría nada", ha explicado, señalando que aquí es donde está el problema.

De esta forma, ha dejado claro que no han dado un "portazo a la negociación". "Solo hemos dicho que ahora mismo no podemos avanzar si Guardiola no asume lo que hemos venido a hacer, que es defender los votos de Vox", ha añadido.

El PP extremeño enmarca en "estrategia nacional" de Vox la ruptura

El PP de Extremadura ha enmarcado en una "estrategia regional" de Vox la ruptura, de la que desconocen los motivos, ya que el acuerdo estaba "bastante avanzado".

Así lo señalan fuentes del PP cercanas a la negociación, que confirman que este mismo lunes, la presidenta de la Junta de Extremadura ha recibido un correo de Vox en el que "en solo una frase, dan por rota la negociación sin ningún motivo expreso, bien por una cuestión de cargos o bien por una cuestión programática", algo que aseguran desconocer.

Por lo tanto, desde el PP están a la espera de conocer los motivos de esta ruptura, aunque intuyen que es por "una cuestión de estrategia nacional", ante el "carrusel de elecciones" que se inicia en varias comunidades autónomas este año, empezando por Aragón.

Estas fuentes aseguran que en la negociación que estaba avanzando en un acuerdo programático por bloques, en los que "se ha hablado de todo" excepto de las "líneas infranqueables" para Guardiola, que no entran en la negociación.

Respecto a la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Extremadura y en el Gobierno de la Junta, estas fuentes del PP señalan que no se han negado a que entren en el Ejecutivo, e incluso a que tuvieran una "posición importantísima" en la Cámara regional.

Por tanto consideran que las negociaciones iban "muy bien" a falta de rematar algunos "flecos" este mismo lunes, ante la constitución de la Asamblea este martes, por lo que insisten en que no conocen los motivos de esta ruptura por parte de Vox, con los que aseguran que había "buena sintonía".

Así, desde el PP se muestran sorprendidos por esta decisión de Vox un día antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura, respecto de la que "había distintas alternativas, con posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo", por lo que "era cuestión de que Vox eligiese aquella en la que se sintiera más cómodo o en la que más pudiera aportar a esta región".

Señalan la "absoluta generosidad" con la que el PP ha actuado en esta negociación, y ante la situación actual advierten de que no van "a regalar una presidencia de la Asamblea sin saber cómo va a quedar el Gobierno o si vamos a tener presupuestos".

Mañana se abrirá un plazo de 15 días para que el nuevo presidente de la Asamblea proponga un candidato a presidente de la Junta tras una ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

La persona elegida, previsiblemente Guardiola, deberá presentar un programa en otro plazo de 15 días y someterse a una sesión de investidura prevista para mediados de febrero que, de fracasar, activará el reloj electoral. Si PP y Vox llegan a este escenario sin acuerdo, tendrán otros dos meses para alcanzar un pacto. De no hacerlo, Extremadura se someterá a una repetición electoral en junio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.