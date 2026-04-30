Ramoncín sentencia a Trump después de burlarse de las orejas del jefe de la NASA: "Tiene feo el corazón"

El presidente de EEUU ha vuelto a protagonizar un polémico momento cuando ha decidido reírse públicamente de las orejas de Jared Isaacman durante el encuentro que ha tenido en la Casa Blanca con los astronautas del Artemis 2.

Donald Trump se ha reído públicamente de las orejas del jefe de la NASA, Jared Isaacman. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el presidente de Estados Unidos ha recibido a los tripulantes del Artemis 2 en la Casa Blanca y, en un momento de ese encuentro, no duda en responder a una pregunta de la prensa burlándose de Isaacman.

"El mejor hombre para contestarte a eso es el que está aquí mismo, ¿has escuchado esa pregunta con esas bonitas orejas que tienes?", dice el mandatario estadounidense. "Escucha muy bien, ¿sabéis?", añade, "él tiene un superoído".

"Esto es una gracia que él se puede permitir al ser un adonis", afirma Iñaki López, irónico. "Esta persona lo que tiene feo es el corazón", sentencia Ramón, Márquez, Ramoncín, "y es increíble que esté haciendo lo que está haciendo y lo que estamos pagando el mundo entero como consecuencia de esa elección tan errónea que hicieron en una democracia un partido determinado".

Para el artista, Trump no tiene "ningún tipo de sentido común, porque es feo de corazón". "Y tiene un color raro", añade Iñaki. "Es verdad que no tiene clase, no tiene estilo, no tiene diplomacia, es absolutamente cutre en todas sus formas", concluye Afra Blanco, "está él para hablar".

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