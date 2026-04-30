El equipo (K)A unido frente a la adversidad del Supremo: las defensas de Ábalos y Koldo sellan un pacto de no agresión

¿Por qué es importante? El exministro y su exasesor forman un frente común basado en desacreditar a quienes vayan contra ellos y negar cualquier irregularidad en los cobros.

El equipo (K)A, formado por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, mantiene un frente unido frente a la adversidad. Ambas defensas han establecido un acuerdo "total y explícito", adhiriéndose mutuamente a sus escritos en tribunales. Su estrategia se basa en desacreditar a sus opositores y negar irregularidades en los cobros. Durante el juicio, se ha evidenciado una sintonía con miradas y risas. Un pacto de no agresión se forjó desde junio de 2025, tras un encuentro en el despacho del abogado de Ábalos. Desde entonces, han compartido momentos clave, incluso en prisión, coordinando sus defensas y manteniendo su alianza.

El equipo (K)A unido frente a la adversidad, ahora y desde siempre. Entre las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García hay un acuerdo, "total y explícito", confirmado por la abogada de Koldo. Uno y otro se han ido adhiriendo a cada escrito previo a los tribunales. Un frente común basado en desacreditar a quienes vayan contra ellos y negar cualquier irregularidad en los cobros.

En el juicio ha habido una sintonía patente con miradas, risas y comentarios, incluso con sus abogados. Y, por lo que se ha escuchado este jueves en el Tribunal Supremo, un pacto de no agresión. "Yo estaré toda mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos. Siempre he tenido un algo con él, que siempre me he llevado bien", ha declarado este jueves Koldo García.

Hay un momento clave en el que empieza a fraguarse ese destino común en la causa: junio de 2025. Entonces se produjo el breve pero tenso encuentro entre ambos en el despacho del entonces abogado de Ábalos del que tuvo noticia laSexta. Dos días después, en plena instrucción, compartieron en los pasillos del Supremo las dos horas más agónicas en lo que el juez deliberaba. Charlaron, pasearon juntos e, incluso, se contaron chistes antes de celebrar que aún quedaban en libertad.

Y replicaron estrategia, negarse a declarar, en su última comparecencia antes de ser enviados al banquillo y a la prisión de Soto del Real, la cárcel a la que la abogada de Koldo solicitaba una reunión previa al juicio para coordinar defensas: entre los dos acusados, los dos abogados, en una sala aparte, sin mampara y con ordenadores.

Ni allí se han separado sus destinos. Koldo y Ábalos conviven en celdas separadas pero en el mismo módulo, coincidiendo en el patio y las comidas. Sí durmieron juntos la primera noche, en la que charlaron largo y tendido durante la cena.

Juntos son el equipo (K)A, el de "me encanta que los planes salgan bien". Sus planes son conjuntos ahora, pero aún hay que ver cómo les salen.

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