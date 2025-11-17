Javier Chicote desvela el presunto pago en negro de Ábalos para comprar un local: "Hay cosas que no puedo enseñar, pero que tengo"

Javier Chicote analiza en este vídeo su noticia sobre el presunto pago con billetes de 500 de Ábalos para comprar un local en Valencia. Además, responde a la amenaza de querella del exministro: "No tengo miedo, le costará las costas".

Javier Chicote visita el plató de Más Vale Tarde para analizar la información que hoy publica en ABC sobre que Ábalos habría pagado en billetes de 500 euros parte del local que compró debajo de su casa.

El exministro, por su parte, ha asegurado que la noticia es falsa e incluso ha amenazado con emprender acciones legales. Chicote asegura que ayer mismo habló con Ábalos sobre esto y que lo negó todo, algo que también aparece en su información.

El periodista señala que tenía información sobre este pago en negro tiempo atrás y que a raíz de un documento aportado por Víctor de Aldama ha podido confirmarlo con tres fuentes diferentes "con conocimiento directo de los hechos".

Chicote afirma que, el mismo día que la pareja que les vendió el local iban al notario, la mujer de Ábalos les entregó un sobre con "binladens" y "después se fueron a la notaría y escrituraron". Según apunta, Ábalos le dijo que la trazabilidad de la compra es clara, a lo que Chicote responde que "la parte A sí, pero era muy barato para un local de 187 metros cuadrados".

Además de reafirmarse en esta información, Chicote comenta que "hay cosas que no puedo enseñar, pero que tengo y si Ábalos quiere que las veamos delante de un juez, no hay ningún problema".

En este sentido, recuerda que con su última información el exministro también le amenazó con una querella, pero no la ha recibido, y se muestra tajante: "No tengo ningún miedo, le costará las costas".

Sobre la imprudencia de Ábalos a la hora de pagar presuntamente en negro un local él mismo, Chicote afirma que "se arriesgaba a muchas cosas": "El día que la UCO fue a registrar su casa tenía una actriz porno dentro cuando es aún más público y está en el foco de todo el mundo", indica.

