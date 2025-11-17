Trump afirma que "probablemente" hablará con Maduro sin descartar el uso de la fuerza militar contra Venezuela

Sí, pero... El presidente de EEUU ha afirmado que "probablemente" hablará "en algún momento" con el presidente venezolano, aunque ha insistido en que "ha hecho un daño tremendo a nuestro país".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de hablar "en algún momento" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero no ha descartado el uso de la fuerza militar contra Venezuela. Trump afirmó que Maduro ha causado "un daño tremendo" a Estados Unidos y consideró "complicada" la posibilidad de que Maduro permanezca en el poder. Además, no descartó enviar tropas a Venezuela, argumentando que Caracas ha enviado criminales a Estados Unidos. Mientras tanto, Maduro respondió con un mensaje de "paz, vida y amor", rechazando la guerra y cuestionando las intenciones de Estados Unidos en Sudamérica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que "probablemente" hablará "en algún momento" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque no ha descartado el empleo de la fuerza militar contra el país.

"Sí. Probablemente hablaré con él", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, según ha informado Europa Press. Más tarde ha indicado que hablará con Maduro "en algún momento".

Tras esto, sin embargo, ha insistido en que Maduro "ha hecho un daño tremendo a nuestro país". A continuación, Trump ha respondido a si Maduro podría seguir en algún caso en el poder: es una "cuestión complicada".

En cuanto al posible envío de tropas a Venezuela, Trump ha apuntado que no "descarta nada" y ha insistido en que Caracas "ha lanzado a cientos de miles de personas desde sus cárceles a nuestro país". "No estoy enamorado de quienes gobiernan en Venezuela. Amo a la gente de Venezuela", ha remarcado.

EEUU ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe oficialmente para combatir el narcotráfico. En los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas en las últimas semanas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

Un mensaje de "peace and love"

Maduro ya respondió este sábado a Trumpante las escalada de la tensión en las relaciones de ambos países mezclando español e inglés e insistiendo en un mensaje de "Peace and life and love". "Paz, vida y amor. No al odio. No a la guerra", expresó en el canal estatal Venezolana de Televisión.

"¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de EEUU?", lanzó también el presidente venezolano. "Déjenme decirles que no. Que aquí va a triunfar la paz", afirmó un Maduro que, sin hacer alusión específica a algún nombre, pidió detener "la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe".

