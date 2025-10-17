Javier Chicote responde a Koldo García sobre el sobre para "prostitutas": "Tengo pruebas bien guardadas"

El periodista ha publicado en el diario 'ABC' que el exasesor del exministro socialista llevaba a todos sus viajes tres sobres con dinero para pagar los gastos oficiales y un cuarto que servía para pagar los encuentros de Ábalos con mujeres.

El diario 'ABC' ha publicado que Koldo García llevaba en los viajes en los que acompañaba a José Luis Ábalos cuatro sobres: tres 'oficiales' y uno extra para pagar a las mujeres prostituidas durante esos viajes. La información ha sido firmada por el periodista Javier Chicote.

Sobre esta información, el exasesor de Ábalos ha afirmado que el periodista estuvo con él en su despacho, vio su maletín y en el mismo pudo ver los tres sobres. "Ponía 'personal', 'ministerio' y 'partido' y allí estaban separados los gastos, con sus tickets, con su dinero", indica. Y se pregunta: "¿Ahora por qué dice que hay otro sobre que ponía 'prostitutas'? ¿Por qué? ¿Por qué afirman cosas que no tienen pruebas?". "¿Por qué quieren fusilar a un ciudadano que no han demostrado nada contra él?", añade.

"En su momento él me enseñó tres, no me enseñó el cuarto", aclara el periodista. Chicote aclara que "son cuatro, lo sabe todo su entorno y tengo pruebas bien guardadas". El periodista de 'ABC' cuenta que él pudo ver tres sobres de plástico transparente, de colores, y con una etiqueta en cada sobre que era como un esparadrapo.

"Koldo era uno de los que se encargaba de darle a Ábalos las coartadas en los viajes y en los encuentros con mujeres", señala Chicote. "Lo que digo es que había un sobre con dinero en metálico para pagar esos encuentros con mujeres y esos gastos que eran inconfesables", añade.

