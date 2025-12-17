Putin llama "cerditos" a los líderes europeos entre nuevas armas nucleares y con el compromiso de no atacar Europa

¿Por qué es importante? El presidente ruso se ha mostrado también dispuesto a seguir combatiendo en 2026 con el fin de conquistar todo el Donbás y crear una franja de seguridad en otras tres regiones ucranianas, si fracasan las negociaciones de paz con Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha criticado a los líderes europeos llamándolos "cerditos", acusándolos de seguir a la Administración Biden en un intento de desmantelar Rusia. A pesar de sus declaraciones, Putin ha expresado su disposición a dialogar con Estados Unidos y ha manifestado su esperanza de que las relaciones con Europa se restablezcan, aunque cree que esto ocurrirá con futuras élites políticas. Además, ha reiterado su intención de seguir combatiendo en 2026 si fracasan las negociaciones de paz, destacando los avances militares rusos en Ucrania y la supuesta debilidad del ejército ucraniano.

Es la frase del día. A Putin se le acaban los calificativos contra los europeos y este miércoles ha recurrido al mundo animal para nombrar a sus líderes: los ha llamado "cerditos". Cerditos o cochinillos o lechones, todas las traducciones son válidas. El presidente ruso se ha mostrado también dispuesto a seguir combatiendo en 2026 con el fin de conquistar todo el Donbás y crear una franja de seguridad en otras tres regiones ucranianas, si fracasan las negociaciones de paz con Estados Unidos.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", ha dicho el jefe del Kremlin al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

El presidente ruso ha asegurado así que la Administración Biden buscaba la caída de Rusia y que los actuales políticos europeos fueron detrás de él para aprovecharse. Y, de paso, ha aprovechado para recordarnos que va a tener un nuevo misil nuclear listo en unos días, aunque este miércoles ha asegurado que no quiere atacar a Europa, lo que ha calificado "disparate".

La amenaza rusa a los países europeos "es una mentira deliberada" que no tiene en cuenta los intereses de la sociedad europea. "En Europa, a sus ciudadanos les meten en la cabeza el miedo a un inevitable choque con Rusia (...) y están aumentando cada vez más la histeria", ha dicho Putin, quien ha advertido de que el fracaso de cualquier negociación recaerá en aquellos que insisten en utilizar "el lenguaje de la fuerza" con Rusia.

Según el mandatario ruso, pese al estado actual de las relaciones con Europa, el diálogo entre las partes se restablecerá. "La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa", ha opinado. A la vez, se ha mostrado convencido de que esto ocurra con otras élites políticas en Europa, y no las que gobiernan en la actualidad. "En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", ha señalado.

Dispuesto a seguir combatiendo en 2026

"No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022 (...) Occidente desató la guerra. Nosotros sólo intentamos ponerle fin, terminarla", ha dicho Putin mientras ha alabado la voluntad de Trump de alcanzar una solución negociada al conflicto, aunque ha considerado "improbable" solucionar los problemas pendientes "por la vía pacífica" con la actual generación de líderes europeos.

Aunque no ha aludido a las consultas a tres bandas de esta semana en Berlín, sí ha respondido a las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de que Kyiv no renunciará a su territorio ni 'de iure' ni 'de facto'. "Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar", ha asegurado.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha destacado que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes estiman en menos del 1% -menos de 5.000 kilómetros cuadrados- el territorio ucraniano conquistado por Moscú. Además, ha subrayado "la alta capacidad de combate" de los soldados rusos -"no hay ejército igual en el mundo", ha resaltado- pese a que Kyiv cuenta "con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la OTAN".

En su informe anual el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, ha asegurado que a día de hoy se dan "las condiciones reales" para que la guerra en Ucrania continúe en 2026. "Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, el 2026", ha afirmado.

Para ello, ha señalado, "es necesario continuar imponiendo nuestra voluntad al enemigo, actuar por adelantado, perfeccionar constantemente los métodos de guerra" y ha destacado que las fuerzas rusas "redujeron a la tercera parte el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania". "A fin de cuentas se confirmó lo que era evidente desde el principio: el colapso de las defensas del Ejército ucraniano es inevitable. Finalmente, hasta los amos occidentales de Kyiv lo han comprendido claramente", ha aseverado

Putin ha añadido que "mientras nuestro ejército se encuentra al alza (...), el número de desertores (en las filas ucranianas) asciende a cientos de miles. Ese es un claro signo de degradación".

