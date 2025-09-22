Iñaki López: "El único milagro que se le conoce a Charlie Kirk es el de volver a juntar a Trump y Musk"

Tras varios meses de distanciamiento, Donald Trump y Elon Musk se reencontraron en el funeral de Charlie Kirk. La reacción de Iñaki López en el vídeo principal de esta noticia.

Después de tres meses alejados, Donald Trump y Elon Musk volvieron a verse las caras en el funeral de Charlie Kirk. Como se puede apreciar en el vídeo que hay sobre estas líneas, se les ve intercambiando palabras y gestos de cercanía, algo extraño, pues, en principio, terminaron de malas maneras su amistad.

Tras ver las imágenes, Iñaki López no pudo evitar comentar: "El único milagro que se le conoce a Charlie Kirk es este que estamos viendo. El reencuentro entre Trump y Elon Musk, casi tres meses después de su agrio desencuentro".

Cabe recordar que la última vez que se vieron, el CEO de Tesla llegó a hacer, según Iñaki, "acusaciones muy graves hacia Trump". "Se han dado la mano e incluso han intercambiado algunas palabras", señala el presentador de Más Vale Tarde.