Chapu Apaolaza: "Si vamos a convertir los JJOO en un asunto político, es mejor que no lo hagamos"

El periodista comenta las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida sobre su deseo de que Madrid se convierta en sede olímpica en el año 2040.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida mantienen su deseo de que Madrid se convierta en sede olímpica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado, frente a la prensa, que piensan "pelearlo" a pesar de que, como ha señalado, que lo que ha ocurrido con La Vuelta "ha ayudado bastante poco".

La presidenta considera que otros eventos que se han celebrado demuestran que Madrid está preparado para acoger unos Juegos. Martínez-Almeida, por su parte, indica que no duda en que, "tarde o temprano", la provincia será sede de los Juegos Olímpicos. "Es un sueño al que no vamos a renunciar", expone, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas.

Afra Blanco se muestra a favor de que se celebren unos Juegos Olímpicos en nuestro país. "Todo lo que sea Juegos Olímpicos, deportes... una atracción de inversión económica", indica, "pero, si eso va a suponer desinvertir en otras políticas, absolutamente necesarias, pues no".

Chapu Apaolaza, por su parte, cree que está bien que Madrid pueda organizar los Juegos Olímpicos, pero, como añade, no se muestra a favor si este se politiza. "El que lo está politizando ahora eres tú", reprocha Afra Blanco.

"Si vamos a hacer unos Juegos Olímpicos para montarle manifas a la gente...", añade el periodista, haciendo referencia a las protestas ocurridas durante La Vuelta. "Estamos hablando de 2040", señala Cristina Pardo, "de aquí a 2040...". "Si vamos a convertir esto en un asunto político, es mejor que no lo hagamos", concluye Apaolaza.